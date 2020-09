L’acquisition de Bethesda Softworks par Microsoft donnera à la société le contrôle de certaines des franchises les plus solides de la dernière génération. (Image Xbox Wire)

Microsoft a commencé sa semaine de travail en annonçant son intention d’acheter ZeniMax Media, la société mère de Bethesda Softworks, pour 7,5 milliards de dollars. Bethesda, à son tour, a passé les deux dernières générations de consoles à collecter diverses propriétés intellectuelles, au point que sa gamme actuelle de logiciels est une série de succès classiques, actuels et actuels.

L’accord qui en résulte est une sorte de poupée Matriochka des résultats associés; chaque fois que vous regardez cette offre, vous pouvez voir quelques autres effets majeurs. Microsoft ajoutera à son portefeuille plusieurs des franchises les plus connues et les plus populaires du marché actuel du jeu vidéo, notamment la série Elder Scrolls (Morrowind, Oblivion, Skyrim, etc.), Doom, Wolfenstein, Dishonored, Fallout, Prey et Le mal intérieur.

Alors que Bethesda a une réputation mitigée parmi les amateurs de jeux vidéo – ses grands jeux en monde ouvert sont notoirement buggés; les deux derniers Wolfenstein étaient profondément imparfaits; et le mode multijoueur Fallout 76 de 2018 a été un raté presque total au lancement – il reste l’une des plus grandes entreprises du secteur. Cette année, Doom Eternal, la suite très attendue du redémarrage en 2016 de la série fondamentale de tir à la première personne, aurait vendu au moins 3 millions d’exemplaires au lancement, et le dernier jeu de la série Elder Scrolls, Skyrim de 2011, s’était vendu à au moins 30 millions d’exemplaires d’ici 2016.

Aujourd’hui a été l’un des moments marquants de la neuvième génération de consoles. Bien que les cycles de développement de jeux vidéo soient suffisamment longs pour que nous n’ayons toujours pas vu l’intégralité des effets d’entraînement des dernières acquisitions majeures de Microsoft, nous pouvons maintenant faire quelques suppositions éclairées sur ce que cela signifie pour l’industrie et le média.

Densité de franchise pure

Microsoft a lancé une virée d’achat au cours des deux dernières années, rassemblant une grande variété de développeurs de jeux vidéo indépendants américains et européens. En achetant ZeniMax / Bethesda, Microsoft a étendu le réseau Xbox Game Studios de 15 à 23 studios, y compris id Software (Doom, Quake), Arkane (Dishonored, Prey, le prochain Deathloop), Tango Gameworks (The Evil Within, le prochain Ghostwire : Tokyo), le studio de jeux mobiles Alpha Dog (Monstrocity: Rampage) et MachineGames (tous les jeux Wolfenstein depuis 2014).

Master Chief et the Doom Slayer appartiennent désormais au même éditeur. (Image de presse Halo Infinite)

Combiné aux autres acquisitions récentes de Microsoft, cela promet de placer un nombre franchement insensé de studios et de franchises directement sous le contrôle de Microsoft, dont certains sont des pôles pour l’ensemble du marché du jeu vidéo moderne. Une seule entreprise possédera Minecraft, Doom, Halo, Fallout, The Elder Scrolls, Battletoads, Killer Instinct, Psychonauts, Age of Empires, Wolfenstein, Wasteland, Perfect Dark, Hellblade, etc. Si vous vous êtes assis et avez dressé une liste des meilleures franchises de l’histoire du jeu vidéo, dont certaines ont passé des décennies et des générations à construire leur adresse IP, peut-être qu’un quart de cette liste appartiendra à Microsoft.

Sur une note un peu plus stupide, l’acquisition de Bethesda signifie maintenant que Microsoft a en fait suffisamment de personnages en jeu pour peupler son propre jeu croisé géant. Nintendo a la franchise Super Smash Brothers, et Sony a PlayStation All-Stars; Maintenant, Microsoft peut aller de l’avant et faire son propre crossover de combat roi de la colline qui n’inclut que les personnages qu’il possède purement et simplement. Le Master Chief, le Doom Marine, le Sole Survivor, le Dragonborn, B.J. Blazkowicz, Joanna Dark, les Battletoads, Raz, Steve le gars de Minecraft, et bien d’autres peuvent désormais se battre. Franchement, si personne chez Microsoft n’a encore eu cette idée, je serais choqué. Il suffit de laisser de l’argent sur la table.

Microsoft en tant que gardien

Avec tout autre fabricant de consoles, passé ou présent, vous vous attendez à ce que ce type d’accord implique une certaine exclusivité. Avec Sony ou Nintendo, une acquisition de cette ampleur serait venue avec l’hypothèse que les différentes franchises de Bethesda, à partir de maintenant, ne pourraient désormais être jouées que sur les plates-formes de leur propriétaire.

Microsoft ne semble pas avoir ce problème. La plupart de ses «exclusivités» Xbox sont également jouables sur PC via le Microsoft Store, qui est intégré à chaque installation de Windows 10, et beaucoup – y compris Halo Infinite, à ma grande surprise – sont ou seront disponibles en téléchargement numérique via Steam. Vous pouvez même jouer à Minecraft dès maintenant sur la PlayStation 4, et l’Ori and the Will of the Wisps publié par Microsoft est maintenant disponible pour la Nintendo Switch.

Cela ne veut pas dire que ses diverses acquisitions récentes n’ont évidemment aucune valeur pour Microsoft. Compte tenu des antécédents de Bethesda en particulier, il ne s’agit pas de savoir si Microsoft récupère ou non l’argent, car il le fera absolument. Le prochain jeu Elder Scrolls devrait être un raté apocalyptique pour ne pas être un blockbuster, et maintenant Microsoft en a une grande partie.

Cependant, vous n’avez pas nécessairement besoin d’acheter une Xbox pour jouer à ces jeux, et cela va à l’encontre des précédents de l’industrie. Les acquisitions de Microsoft concernent davantage le déni de zone – il doit décider si ces jeux apparaissent ou non sur les plates-formes de ses concurrents, le cas échéant – qu’un argument en faveur de l’achat d’une Xbox.

La valeur absurde du Xbox Game Pass

Il convient de le répéter: à ce stade, le Xbox Game Pass est probablement le meilleur rapport qualité-prix de l’industrie du jeu vidéo moderne. Entre un assortiment rotatif de jeux indépendants, des normes tierces AA et AAA et un accès dès le premier jour à toutes les versions de Xbox Game Studios, vous obtenez beaucoup pour vos frais d’abonnement. L’ajout des prochains grands jeux Bethesda au Game Pass le jour du lancement est un énorme avantage en sa faveur, en particulier son prochain grand monde ouvert solo comme Elder Scrolls ou Fallout.

Image promotionnelle Xbox Game Pass (Xbox Wire)

Avec l’un de ces jeux à monde ouvert, il pousse le Game Pass dans un espace où il est plus logique de considérer l’abonnement comme non pas tant un «Netflix pour les jeux» que le nec plus ultra de «essayer avant d’acheter». Un Skyrim ou Fallout 4 est le genre de jeu qui n’est terminé que lorsque vous en avez assez; les gens y ont consacré des centaines d’heures et il est probable que tout jeu de ce type quitterait la rotation Game Pass bien avant qu’un abonné n’en ait fini avec lui. Bien que vous deviez installer les titres Game Pass sur votre disque dur Xbox, ils ne restent jouables qu’après cela tant qu’ils sont sur le Pass et que vous y êtes abonné … sauf si vous les achetez après ce point.

Cela ouvre également les jeux de Bethesda à, comme certains l’ont souligné (h / t à Kate Sánchez), un groupe démographique à faible revenu qui normalement n’y aurait pas eu accès pendant des années, voire pas du tout. Les grands jeux de Bethesda ont tendance à être des expériences fondamentales pour l’ensemble du public des jeux; Au moment où Skyrim est sorti, tout le monde dans les jeux a commencé à faire des blagues «flèche au genou» et ne s’est vraiment pas arrêté depuis. Avec Microsoft All Access offrant une série S bon marché et un abonnement Game Pass joint, il ouvre les jeux de Bethesda à un segment plus large de l’audience globale des jeux.

L’avantage du portefeuille

La plupart des entreprises n’auraient pas eu les moyens financiers de conclure un accord comme celui-ci à un moment comme celui-ci. Avec le lancement de la Xbox Series X dans moins de deux mois, Microsoft se prépare seulement maintenant à voir un retour sur des années de recherche et développement. En théorie, le projet Xbox est dans le rouge pour le moment, mais tout de même, il baisse onze chiffres sur des acquisitions majeures. Les 7,5 milliards de dollars qu’il dépense pour Bethesda sont liés à GitHub en tant que troisième plus grande transaction de son histoire, derrière LinkedIn et Skype.

Il est difficile de ne pas voir cela comme un flex. A titre de comparaison, Nintendo est régulièrement rentable mais n’a pas de bousculade secondaire; ses franchises liées au jeu et au jeu sont tout ce qu’il possède. Sony a beaucoup à faire, dans et hors de ses franchises médias, mais sa stratégie commerciale globale avec PlayStation a toujours été quelque peu conservatrice; il pourrait probablement supporter des risques substantiels pour son projet PlayStation sans affecter sa viabilité globale, mais il ne le souhaite pas.

Ensuite, il y a Microsoft, qui vient de déposer un camion à benne pleine de factures mixtes sur Bethesda à ce qui est apparemment le plus grand point de vulnérabilité financière du département Xbox. Si les entreprises étaient des personnes, elles utilisaient simplement un billet de cent dollars enflammé pour allumer son cigare.

Ce n’est pas particulièrement nouveau. Les analystes ont toujours eu du mal avec l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble, car ses principaux acteurs ne sont pas connus de manière fiable pour faire les choix les plus évidents devant eux. Nintendo est connu pour faire essentiellement tout ce que l’on ressent à un moment donné, et maintenant Microsoft semble se contenter de battre le marché avec son portefeuille.

Concentrations de puissance

À court terme, l’acquisition de Bethesda par Microsoft est rentable pour elle, potentiellement bénéfique pour les clients, et sera un facteur majeur dans le développement de la neuvième génération de consoles. Cependant, cela retire l’un des plus grands développeurs indépendants du monde, et c’est le genre de décision qui a des conséquences potentielles inquiétantes.

Le budget fondamentalement infini de Microsoft alimente la rumeur depuis des années. Nommez un grand développeur tiers, et quelqu’un quelque part a théorisé à un moment donné que Microsoft l’achèterait. Maintenant, il a ouvert son portefeuille et acheté une entreprise qui était grande, bien financée et qui fonctionne actuellement bien dans le noir; il n’a pas exploité une vulnérabilité pour obtenir Bethesda, mais s’est simplement présenté aux négociations avec un chèque en blanc et un stylo.

En règle générale, l’industrie du jeu vidéo dispose à tout moment d’un énorme bassin de développeurs, des studios individuels aux géants d’entreprise. Le talent est toujours là. Cependant, à mesure que l’industrie continue de mûrir, les grandes franchises se sont concentrées entre moins de mains. À l’heure actuelle, il n’y a vraiment qu’une poignée de plates-formes qui comptent dans cette conversation, avec trois consoles, deux grands distributeurs numériques pour les jeux PC, et quelque part bien à l’arrière, Google Stadia.

Bien que Microsoft soit le seul acteur majeur de l’industrie des jeux à pouvoir se permettre de dépenser de l’argent comme celui-ci, il crée toujours une série de précédents dangereux, tout comme avec l’acquisition par Disney de la 20th Century Fox l’année dernière. Si l’investissement de Microsoft dans Bethesda porte ses fruits, il pourrait déclencher une frénésie d’alimentation, où les grands studios se contractent jusqu’à ce que le marché des jeux AAA se concentre sur une poignée relative d’acteurs puissants. Cela s’est sans doute déjà produit plusieurs fois, comme par exemple le nombre de studios japonais tiers actuels (Square Enix, Koei Tecmo, Namco Bandai, Sega) sont ouvertement ou techniquement le résultat de fusions, mais cela pourrait préparer le terrain pour une seconde. , contraction plus dure.

Il y a beaucoup de place pour que cela se retourne, sinon pour les studios eux-mêmes, puis pour les consommateurs. La huitième génération de jeux sur console a déjà eu un problème avec une sorte d’uniformité de conception, où de nombreux titres AAA sur le marché se sont sentis nettement similaires; tout semble avoir de grands mondes ouverts avec des points de capture, des mécanismes de fabrication, des combats avec des parades et des esquives sensibles au temps, etc. Moins il y a d’acteurs majeurs, moins il y a de place pour les risques créatifs et l’étrangeté élevée, et ce dernier est une source plus fiable d’innovation dans le jeu vidéo.

Pour le moment, cependant, la théorie est tout ce que nous avons. Pour l’instant, cela signifie que le Xbox Game Pass deviendra une offre encore meilleure qu’elle ne l’était vendredi, et chaque fois que le sixième jeu Elder Scrolls sortira, il ne sera probablement pas sur la PlayStation 5. Le reste devra se dérouler avec le temps. .