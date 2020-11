Éditorial: Films / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le monde du cinéma est devenu un excellent moyen pour les jeux vidéo d’étendre leur portée. Plusieurs projets basés sur des titres ou basés sur l’industrie sont en cours de développement, et l’un de ceux qui suscite le plus d’attentes est le film Tetris qui sera dirigé par Apple. Peu de détails sont connus sur cette production, mais apparemment ça se passe très bien, puisque l’un des protagonistes et le réalisateur auraient déjà été définis.

Selon un rapport de Deadline, Apple vient de confier à l’acteur Taron David Egerton (Rocketman, Kingsman) et au réalisateur Jon S. Baird (Stan & Ollie) la direction de Tetris: The Movie. L’acteur serait responsable de se faire passer pour le designer et homme d’affaires néerlandais Henk Rogers, qui était l’un des principaux responsables de la sécurisation des droits de Tetris pour distribuer les titres de la franchise sur consoles.

Dans le cas où vous l’avez manqué: ils ont récemment sorti une mini console Tetris.

Le film Tetris présentera certains problèmes juridiques de la franchise

Au cas où vous ne le sauriez pas, le film Tetris dépeindra les origines de l’un des jeux les plus emblématiques de l’histoire et les efforts d’Alexey Pajitnov (le créateur du jeu) et de Henk Rogers pour gagner le différend sur les droits de la franchise en 1980.

Il n’y a pas encore de détails sur l’acteur qui représentera Pajitnov, mais selon le rapport, les auditions pour choisir le créateur, ainsi que les entrepreneurs Robert Maxwell et Kevin Maxwell, sont sur le point de se terminer.

En outre, le rapport garantit que le tournage commencera au début du mois prochain en Écosse. Le scénario a été écrit par Noah Pink et la production sera assurée par Marv Films. Il n’y a toujours pas de date ou de fenêtre provisoire pour sa sortie.

