Cette semaine a été très tendue pour les États-Unis, alors que nous vous informons que face au changement imminent de présidence, les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole lors d’un événement sans précédent, qui a entraîné des violences, des troubles, en plus d’être suspendus ou ils ont supprimé les comptes personnels de Trump pour empêcher de nouvelles incitations à la violence. Un acteur bien connu de la voix et de la capture de mouvement a été critiqué après avoir exprimé son opinion dans laquelle il a condamné la censure et le double standard des médias et Capcom s’est distancé des commentaires.

Les actes de violence perpétrés au milieu de cette semaine aux États-Unis ont choqué non seulement les habitants de ce pays, mais le monde entier en raison du manque de respect de la démocratie. Reuben Langdon, acteur de capture de mouvement et également responsable de la voix de Dante de Devil May Cry a parlé de la situation.

Ses messages ont attiré l’attention, car il a montré qu’il n’était pas d’accord avec ceux qui critiquent l’assaut du Capitole, montrant que beaucoup d’entre eux ont répudié le désastre de ces actes violents en même temps qu’ils soutenaient ceux des manifestations de Black Lives Matter, dont certains ont également présenté de fortes perturbations.

Capcom a pris ses distances avec les commentaires de Langdon

Même après que Twitter ait temporairement suspendu le compte personnel de Trump, l’acteur a déclaré que «la censure est à la société ce que le cancer est au corps humain. Ceux qui brûlent des livres aujourd’hui brûleront des corps demain. ” Peu de temps après, Twitter a annoncé qu’il bloquerait définitivement Donald Trump.

Bien sûr, il est entendu à l’avance que c’est l’opinion personnelle de Langdon, mais étant un acteur reconnu qui a participé à plusieurs titres Capcom et pourrait être lié à cette situation, un porte-parole de la société japonaise a déclaré à Video Games Chronicle que « les opinions exprimées par Langdon ne reflètent pas celles de Capcom. “

Les commentaires de Langdon n’ont pas été très bien accueillis par de nombreux utilisateurs, car beaucoup ont pris cela comme si l’acteur soutenait les partisans de Trump et les actes de violence enregistrés à Washington.

Langdon a expliqué ses commentaires pour éviter les malentendus

Cependant, après que ses messages aient augmenté en portée en apparaissant dans divers médias, Langdon a contacté le Video Games Chronicle pour clarifier qu’il n’est en faveur d’aucun type de violence et qu’il n’a jamais soutenu Trump ou ses partisans. Au contraire, il condamne l’hypocrisie avec laquelle cette question a été prise et l’a opposée aux manifestations Black Lives Matter, en ce sens que dans les deux mouvements il y a eu des émeutes, mais celle qui a été montrée dans l’assaut contre le Capitole a été plus critiquée.

«Je fais référence au double poids des médias, à l’hypocrisie de tout cela et à l’attaque flagrante contre la Constitution des États-Unis. L’assaut contre la capitale était une honte pour les États-Unis. En aucun cas je n’ai approuvé ou n’ai approuvé votre comportement qui incite à la violence ou aux dommages matériels. Les responsables répondront à la loi. Il s’agit de la liberté d’expression. Et l’hypocrisie des médias », a précisé Langdon.

Quelle est votre opinion sur ce débat? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons des manifestations violentes qui ont eu lieu à Washington, nous vous informons que Twitch a supprimé l’une de ses émoticônes les plus populaires après que le personnage dudit matériel ait soutenu le mouvement des partisans de Trump, mais la plate-forme a déjà prévu un moyen pour remplacer cette emote.

