L'acteur Oscar Isaac sera Solid Snake dans le film Metal Gear Solid, que pensez-vous de son choix?

Le film basé sur la saga Hideo Kojima révèle enfin l’un de ses grands mystères.

On a beaucoup parlé du film Metal Gear Solid ces dernières années, mais à ce jour, la grande inconnue est restée: Qui jouera Solid Snake? Enfin, nous avons une réponse, et comme dans ces cas, il y a eu des opinions pour tous les goûts. Cela semblait donc être un sujet parfait pour notre section Opinion des lecteurs, ouvrant le débat autour du casting d’Oscar Isaac en tant que personnage emblématique de Hideo Kojima.

Le scénario a été réécrit plusieurs fois et il n’y a aucun détail sur l’histoire.Que pensez-vous de l’annonce? Cela vous convainc-il? Auriez-vous préféré une autre option? Pour l’instant aucun autre détail n’est apparu sur le rôle de l’interprète guatémaltèque dans le film Metal Gear Solid, même pas au début de la production. L’une des plus grandes nouvelles à ce sujet est survenue il y a environ un an, lorsqu’il a été confirmé qu’un nouveau projet avec des éléments Kojima avait été créé.

Dirigée par Jordan Vogt-Roberts, auteur de Kong: Skull Island, le cinéaste a clairement indiqué à plus d’une occasion qu’il était passionné par la saga Metal Gear et grand fan du travail de Hideo Kojima. Il a également été précisé il y a longtemps que le film n’adaptera aucun épisode spécifique de Metal Gear Solid, bien que cela puisse avoir changé au fil des ans.

Avec de nombreuses inconnues dans l’air, il ne reste plus qu’à attendre de voir le premier matériel officiel de l’un des films les plus attendus par les fans de jeux vidéo. Pour incarner son protagoniste, il a opté pour l’un des acteurs de la mode à hollywood, que nous avons vu dans des films comme la dernière trilogie de la saga Star Wars, le fantastique Ex Machina ou la future Dune. Vous savez donc quoi faire maintenant.

