Devolver et Croteam ont confirmé le lancement, dans quelques jours seulement, du jeu pour Nintendo Switch.

Si vous êtes amoureux de la saga frénétique et folle Serious Sam, vous pouvez désormais l’emporter pratiquement n’importe où, car Croteam et Devolver Digital ont confirmé la sortie de Serious Sam Collection sur Nintendo Switch. De plus, il arrivera beaucoup plus tôt que prévu; Il sera disponible dans l’eShop à partir du 17 novembre prochain au prix de 29,99 euros.

Le pack de compilation a été initialement publié sur Stadia en avril dernier, mais il élargit maintenant ses vues et, quelques semaines après le lancement de Serious Sam 4, Serious Sam Collection arrive sur la console hybride de Nintendo. Comprend trois jeux: Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter et Serious Sam 3: BFE, ainsi que les extensions «La légende de la bête» et «Le joyau du Nil».

Ainsi, la trilogie vise à s’ouvrir à de nouveaux publics, tout en proposant une approche différente aux adeptes de l’un des licences les plus folles en matière de jeux vidéo d’action. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’une série de jeux à la première personne, dans lesquels vous affrontez divers ennemis avec toutes sortes d’armes, et qui a même une section Deathmatch pour jusqu’à 4 joueurs sur écran partagé.

Aussi, si tu veux en savoir plus sur la saga, nous vous recommandons de jeter un œil à notre analyse de Serious Sam 4 pour PC, un titre sorti en septembre dernier.

En savoir plus: Croteam, Serious Sam Collection et Nintendo Switch.

