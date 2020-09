Sans l’adaptateur réseau, nous ne pouvons pas naviguer sur Internet. C’est pourquoi quand L’adaptateur réseau Windows 10 est manquant ou non détecté, nous commençons à nous inquiéter. Mais ne vous inquiétez pas, résoudre ce problème n’est pas du tout compliqué.

Il faut tenir compte du fait que les solutions possibles à ce problème peuvent être nombreuses. La chose la plus recommandée est qu’avec beaucoup de patience vous essayez chacun de ceux que nous allons mentionner un peu ci-dessous.

Nous allons vous apprendre comment réparer Windows ne détectant pas votre carte réseau.

Ne détecte pas la carte réseau dans Windows 10

Il arrive généralement que nous ne pouvons pas nous connecter à un réseau en raison du manque d’adaptateur réseau ou une sorte de problème connexe. Trouver la solution peut être un peu complexe, car il n’y en a pas de spécifique pour cela. Ce que nous allons faire, c’est proposer les solutions suivantes, que nous verrons en détail ci-dessous.

Désinstaller les pilotes de la carte réseau Afficher les périphériques cachés Dépannage de la carte réseau Redémarrer votre réseau Nettoyer les périphériques Restaurer Winsock à partir de CMD

Désinstaller les pilotes de carte réseau

À de nombreuses reprises, lorsque la carte réseau est manquante ou non détectée, le problème est dans les pilotes. Le simple fait de les désinstaller puis de les réinstaller peut résoudre une multitude de problèmes. Pour cela, vous devez suivre les étapes que vous verrez ci-dessous.

Il faut d’abord cliquer sur « Début« Et puis écris »Administrateur de l’appareil« . Une fois la fenêtre ouverte, nous devrons chercher la catégorie »Adaptateurs réseau« Et cliquez sur l’icône en forme de flèche qui apparaît sur le côté gauche. Après cela, nous allons faire un clic droit sur l’adaptateur qui pose des problèmes. Cliquez sur »Désinstaller l’appareil« Et puis dans »Désinstaller».

Si vous ne souhaitez pas le désinstaller et que vous souhaitez essayer autre chose avant de procéder. Vous pouvez essayer de mettre à jour le pilote à partir de la même section.

Afficher les appareils cachés

À plusieurs reprises, il peut arriver que Windows garde des cartes réseau cachées dans le Gestionnaire de périphériques. Cela peut souvent provoquer l’une ou l’autre erreur. Nous devons donc procéder pour montrer les appareils qui sont cachés, cela est très simple.

Allons au « Administrateur de l’appareil« . Il va maintenant falloir cliquer sur »Regarder« En haut de la fenêtre. Cliquez ensuite sur »Afficher les appareils cachésAttendez quelques minutes et voyez si cela fonctionne.

Résoudre les problèmes de réseau

La fonction de dépannage de Windows fonctionne généralement bien ici. C’est quelque chose d’assez facile à faire, puisque le système d’exploitation le fera automatiquement.

Pour cela, nous allons simplement appuyer sur « Windows + I« Et puis nous sélectionnons »Mise à jour et sécurité« Ensuite, il faudra cliquer sur »Dépannage« Dans la colonne de gauche et nous allons choisir »Adaptateur de réseau » dans « Rechercher et résoudre d’autres problèmesVous devrez maintenant exécuter l’utilitaire de résolution des problèmes et attendre la fin de la vérification.

Redémarrer le réseau

Nous poussons « Windows + I « et nous allons sélectionner la section « Réseau et Internet« . Maintenant, nous devrons nous assurer que »Etat« Dans la barre latérale gauche de l’écran. Ensuite, nous allons devoir descendre et choisir »Réinitialisation du réseauCe que cela fera est de réinstaller les pilotes de la carte réseau et de tout réinitialiser par défaut.

Effectuer un nettoyage de périphérique réseau

Et non, nous ne voulons pas les épousseter avec précision. Ce que nous allons faire, c’est utiliser l’invite de commande pour poursuivre cette solution possible.

Nous poussons « Windows + R« Et puis on écrit »CMDMaintenant, vous devez entrer la commande netcfg-d et appuyer sur « Entrée » une fois terminé, nous devrons simplement redémarrer l’ordinateur et le problème devrait disparaître.

Restaurer Winsock à partir de CMD

Une autre chose que nous pouvons faire est de réinitialiser Winsock à l’aide de l’invite de commande. C’est quelque chose d’assez facile et sûr à faire.

Nous ouvrons l’invite de commande en appuyant sur « Windows + R« Et puis en tapant »CMD« Ensuite, vous devrez entrer la commande netsh Winsock reset et lui donner » Enter « . Une fois le processus terminé, il ne vous reste plus qu’à redémarrer l’ordinateur.

Si rien de ce qui précède n’a fonctionné pour vous. Nous vous recommandons de vérifier que votre modem ou routeur est en bon état. Dans le cas où vous avez un VPN actif, il est préférable de le désactiver, même temporairement pour vérifier que le problème n’est pas celui-ci.

