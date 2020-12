On a souvent vu l’utilité d’ADB pour effectuer toutes sortes de tâches sur le mobile: du masquage des applications préinstallées à l’enregistrement de l’écran en vidéo. La méthode est généralement la même dans tous les cas: connectez le mobile à un PC via un câble ou, si vous n’avez pas de PC, à un autre mobile. Il existe une troisième manière: ADB depuis le même mobile.

Cela présente l’avantage de pouvoir utiliser les fonctions avancées de gestion mobile d’ADB sans avoir besoin d’un autre appareil. Vous pouvez y parvenir avec l’application LADB, une application simple qui se connecte à ADB localement.

ADB de votre mobile à votre mobile

Un moyen simple d’utiliser ADB de votre mobile à votre mobile est avec l’application LADB, disponible sur Google Play pour 2,99 euros. Cependant, il s’agit d’une application open source, donc si vous avez les outils et les connaissances nécessaires, vous pouvez télécharger le code source depuis GitHub et le compiler pour une copie gratuite.

L’application tire parti de connexion sans fil à ADB pour créer un serveur et s’y connecter depuis le mobile lui-même, bien que sa configuration soit légèrement différente selon que vous ayez Android 10 ou Android 11, car la configuration de l’ADB sans fil n’atteindrait pas cette dernière version.

Paramètres sous Android 11

Dans les deux cas, vous devez activer les options de développement et le débogage USB, mais ce qui se passe ensuite varie. Dans Android 11, vous devez accéder aux options du développeur et activer le débogage sans fil. Ensuite, activez le mode d’écran partagé d’Android (puisque le code change lorsque vous changez d’application) et entrez LADB, où vous devez remplir le port et le code PIN.

Sur Android 10Malheureusement, l’activation du débogage sans fil nécessite quelques commandes ADB, ce qui annule en quelque sorte l’avantage de l’application. Autrement dit, vous devrez utiliser ADB de la manière traditionnelle pour activer le débogage sans fil. Au moins, vous n’aurez à faire cette configuration qu’une seule fois, puis vous pourrez continuer à utiliser ADB avec LADB à partir du mobile lui-même sans câbles jusqu’au prochain redémarrage du mobile.

La configuration est simple. Après vous être connecté au mobile en utilisant ADB par la méthode de votre choix, par exemple à partir d’un PC, vous devez exécuter la commande adb tcpip 5555. Ensuite, déconnectez le câble du PC, ouvrez LADB et il devrait se connecter sans problème, après avoir accepté le message qu’un nouveau périphérique se connecte.

À partir de ce moment, vous pouvez commencer à envoyer des commandes ADB vers le mobile, depuis le mobile, en utilisant la boîte LADB. L’application ne vous aide pas beaucoup à cet égard en vous montrant les commandes prises en charge, bien qu’elle affiche le journal des messages de vos opérations en bas. Pour écrire une commande, vous ne devez pas inclure le premier shell adb. Par exemple, pour prendre une capture d’écran de l’une des manières les moins pratiques possibles, vous devez taper screencap -p /sdcard/capture.png.

LADB – Shell ADB local

Via | Police Android