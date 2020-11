L’application populaire Chine TikTok a reçu un coup dur de l’administration du président Donald Trump, dans lequel il a été exhorté à cesser ses activités aux États-Unis.

Le prochain 12 novembre C’est la date limite que TikTok doit opérer aux États-Unis, mais elle a fait appel d’une prolongation de 30 jours supplémentaires accordée par le Comité des investissements étrangers des États-Unis sans recevoir de réponse à cet égard.

Actuellement, ils ne savent pas s’il faut l’interpréter comme un silence administratif, dans lequel ils reconnaissent et admettent leur demande ou s’ils Ils ont oublié d’eux pour les récentes élections. Quelle que soit la raison, c’est vraiment un problème pour TikTok s’il n’est pas résolu en moins de 24 heures.

TikTok ne sait pas ce qui se passera à partir de demain

Ordonnance du Comité des investissements étrangers des États-Unis –CFIUS– Il était clair que TikTok devait céder toute immobilisation corporelle ou incorporelle ou propriété là où elle est située aux États-Unis via ByteDance – la société mère -. Tout cela motivé par des préoccupations de sécurité nationale.

La date limite se termine demain, le 12 novembre, mais TikTok a demandé une prolongation de 30 jours autorisé par CFIUS. En l’absence de 24 heures, ils n’ont toujours pas reçu de réponse. À l’heure actuelle, la situation est préoccupante, puisqu’ils ne savent pas ce qui va réellement se passer demain.

Ceci, évidemment, est un problème pour TikTok, dont ils ne dépendent pas seulement 1500 travailleurs direct aux Etats-Unis, c’est aussi un problème de manœuvrer dans la vente de votre entreprise à Oracle et Walmart et de continuer à offrir un service qui compte de plus en plus d’utilisateurs.

Des solutions qui sont tombées dans l’oreille d’un sourd -pour l’instant-

TikTok a déclaré à The Verge que “dans les près de deux mois depuis que le président a donné son approbation préliminaire à notre proposition de répondre à ces préoccupations, nous avons proposé des solutions détaillées pour finaliser cet accord, mais nous n’avons reçu aucun retour d’information sur notre cadre de confidentialité complet et sécurité des données “.

TIC Tac déclare qu’ils restent engagés auprès de l’administration américaine à améliorer les relations et à coopérer de toutes les manières nécessaires. En ne recevant pas de réponse, le défi est plus grand, sans possibilité de présenter une nouvelle défense pour garantir la protection de votre entreprise.