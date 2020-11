“The Crown” vient de lancer une nouvelle saison et replace déjà Netflix dans la conversation numérique sur les réseaux sociaux pour son contenu sur Lady Di et Margaret Thatcher.

Les revenus de la société ont augmenté de 22,7% pour atteindre 6,44 milliards de dollars au troisième trimestre de 2020.

S’inscrire 2,2 millions d’abonnés payants dans le monde, au cours du trimestre se terminant le 30 septembre.

Depuis son lancement en Netflix, “La Couronne” Elle a misé sur l’autonomisation des femmes qui l’a même amenée à obtenir la statuette de la meilleure série dramatique aux Emmy, sur HBO, à l’époque. Maintenant avec Lady Di et Margaret Thatcher, a également réussi à revenir à la conversation en ligne sur le contenu, au-delà des controverses.

Autrement dit, Netflix brille à nouveau pour un bon contenu original, l’un des principaux paris qu’il a gérés pour attirer les utilisateurs sur sa plate-forme, au moment clé qui signifie concurrencer Disney Plus, qui est sur le point d’arriver au Mexique.

Le pari de Netflix était élevé dès le début avec The Crown, la positionnant comme la série la plus chère de l’histoire de la société, puisqu’ils allouaient un budget estimé à 130 millions de dollars, au niveau d’un film comme Marvel’s Ant-man. Cela représenterait un chiffre par chapitre de 13 millions de dollars, battant The Get Down.

Mais cela a si bien fonctionné que déjà dans la quatrième saison, cela continue de faire sensation. La dernière verve a été donnée par l’irruption d’un faible et enfantin Lady Di, devant la forteresse de Margaret Thatcher dans les nouveaux chapitres.

La jeune Emma Corrin Elle joue Lady Di et vole la vedette lorsque le prince Charles la présente comme la solution à sa recherche désespérée d’une femme et d’une future reine, bien qu’il soit amoureux de Camilla Shand, qui épouse Andrew Parker Bowles. Il en résulte une série de troubles qui peuvent avoir un effet sur les nouvelles générations, générant une prise de conscience boulimie.

En plus de cela, il y a la relation intéressante et la confrontation entre la reine Elizabeth et Thatcher, la première femme de l’histoire à occuper le poste de Premier ministre de Grande-Bretagne, qui donne les meilleurs moments des épisodes d’une saison.

Peter Morgan, le créateur et écrivain de la série, peint un portrait de Lady Di avec peu de condescendance. Il la présente comme une jeune femme fragile et inexpérimentée, avec peu de préparation et des problèmes de boulimie, exacerbés par la froideur de son mari et de la famille royale. Ceci sans oublier le portrait fidèle de Margaret Thatcher, une femme puissante et impitoyable dans un monde d’hommes et qui en essayant de s’imposer a multiplié les défauts de ses prédécesseurs.

Gillian Anderson Elle joue le rôle de Thatcher non seulement dans ses gestes, mais aussi dans son attitude, ce qui lui permet de jouer dans un duel de haut niveau avec Colman / Elizabeth II. Car si ce nouvel opus de “The Crown” semblait destiné à glorifier Diana Spencer, il s’agit en réalité d’un terrain dominé par la reine Colman et son assistante et sœur Margaret.

