Un nettoyeur de plancher autonome à l’aéroport international de Seattle-Tacoma. (Photo Sea-Tac)

En plus des milliers de gallons de désinfectant pour les mains distribués autour de l’aéroport international de Seattle-Tacoma, le port de Seattle se tourne vers quelques nouvelles approches de haute technologie pour nettoyer les installations et essayer de protéger les voyageurs pendant la pandémie COVID-19.

Parmi les technologies, dans le cadre d’un programme FlyHealthy @ SEA en cours, Sea-Tac déploie six machines de nettoyage des sols autonomes gérées par un logiciel d’intelligence artificielle. Les nettoyeurs s’appuient sur les cartes numériques des terminaux pour trouver leur chemin et, ce faisant, libérer le personnel de nettoyage pour qu’il travaille sur les zones nécessitant une touche humaine.

Sea-Tac ajoute également des pulvérisateurs électrostatiques à sa suite d’équipements de nettoyage, qui ajoutent une charge électrique à la solution de nettoyage. Un système de nettoyage de main courante d’escalier mécanique a également été récemment installé à l’intérieur d’un escalier mécanique pour nettoyer cette zone très touchée. Il utilise la technologie d’éclairage UVC LED pour éliminer les bactéries et les virus, et un autre est prévu pour le terminal satellite sud de l’aéroport.

«Une installation propre est nécessaire pour un bilan de santé propre», a déclaré mardi le directeur général de Sea-Tac, Lance Lyttle, dans un communiqué de presse. «Un nettoyage amélioré signifie que nous avons doublé avec plus d’huile de coude, apporté des désinfectants de qualité médicale et investi dans de nouvelles technologies de nettoyage.»

Le Washington Post a rapporté mardi sur la vague d’automatisation des technologies propres qui vient à cause du coronavirus, et que la tendance est particulièrement évidente dans les aéroports, les stades et les transports en commun. «Des laveurs de sol aux drones désinfectants», les robots présentent un risque à long terme pour «les travailleurs à bas salaire qui effectuent généralement des travaux d’entretien ménager», a déclaré le Post.

Sea-Tac dit qu’elle passe plus de 5 700 heures par semaine à nettoyer et à désinfecter les bus et le terminal de l’installation. Un nettoyage amélioré est en cours aux points de contrôle de sécurité, y compris la désinfection des bacs, bols, convoyeurs, balustrades, bancs, tables et autres surfaces. L’aéroport a pompé 2 343 gallons de désinfectant pour les mains et 1 444 conteneurs de lingettes désinfectantes ont été utilisés en réponse à la pandémie. De plus, 270 distributeurs d’essuie-tout sans contact ont été installés dans les salles de bains des aéroports.

Tooshlights dans les toilettes de l’aéroport Sea-Tac montre quand un stand est occupé ou disponible. (Photo Sea-Tac)

Dans les toilettes près de la porte C14, Sea-Tac pilote un système d’éclairage à LED, le premier de l’industrie, pour contrôler la circulation et augmenter la distance sociale. Les soi-disant Tooshlights apparaissent en rouge au-dessus d’un stand occupé et en vert pour un stand disponible. La solution de toilettes intelligentes vise à éliminer le besoin pour les passagers de pousser ou de toucher les portes des stalles pour déterminer la disponibilité.

Sea-Tac utilise également une Optiqo Qlvr Box pour gérer les fréquences de nettoyage et d’entretien des toilettes. Le système horodaté numériquement augmente la transparence et communique aux voyageurs la dernière fois qu’une toilette a été nettoyée.

Plus tard ce mois-ci, Sea-Tac essaie un nouveau système mobile qui élimine les agents pathogènes de l’air. Le système HVAC existant capture déjà 90% des particules de la taille du COVID-19, selon le Port, mais un appareil de CASPR filtrera l’air et dispersera les ions chargés négativement attirés vers les particules chargées positivement, telles que les virus, les bactéries et les moisissures, pour neutraliser et les tuer au niveau moléculaire.

Sea-Tac a servi 51,8 millions de passagers et 453 549 tonnes de fret aérien en 2019. Le port prévoit une baisse de 61% du volume de passagers pour cette année par rapport à la dernière en raison de la pandémie.