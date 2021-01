Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le ministère du Hadj et des Affaires religieuses est préoccupé, car la communauté des joueurs de ce pays se développe de plus en plus chaque jour et les tireurs sont leurs favoris, en particulier les PUBGC’est cette dernière et plus précisément sa version mobile qui a été temporairement restreinte et est au cœur de la polémique.

La version mobile du populaire Battle Royal PUGB, a été temporairement interdit pour avoir «influencé négativement» les enfants et les jeunes afghans. Les opérateurs de téléphonie mobile du pays ont estimé qu’environ 100000 Afghans y jouent en même temps aux heures de pointe, et la fermeture d’écoles et d’universités en raison du COVID-19 l’a alimenté.

La communauté des joueurs s’agrandit

Bien que les derniers titres Bataille royaleIls sont loin de la réalité, ils sont toujours violents aux yeux des autorités de la nation asiatique. Ils s’inquiètent pour leur jeunesse, arguant que les enfants et les adolescents du pays se perdent dans ces jeux, alors qu’en réalité ils ne cherchent qu’à échapper à la dure réalité de leur pays en proie à de véritables guerres et conflits contre des groupes terroristes.

Zakria Ayubi, qui dirige une arcade à Kaboul, dit que PUBG offre une distraction bienvenue. L’un de ses amis, diplômé en droit au chômage, joue toute la nuit et dort toute la journée, déclare: «J’ai cherché du travail et il n’y a rien. Que puis-je faire de plus? «» L’interdiction exaspère M. Ayubi. «Qu’est-ce que le gouvernement a fait pour nous? Ils essaient d’interdire PUBG, mais pouvez-vous voir des services gouvernementaux pour les jeunes? “

Comme toujours, les jeux vidéo sont accusés de problèmes qui ont des fondations beaucoup plus profondes, au lieu de travailler dur et de vraiment changer la vie des jeunes, ils recherchent une excuse simpliste pour essayer de résoudre le problème.

Photo gracieuseté du New York Times

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord