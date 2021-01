Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les divers phénomènes et problèmes liés à l’augmentation des niveaux de pollution ont conduit à des changements importants dans diverses industries afin de garantir que l’impact des activités humaines est moindre sur l’environnement. Aujourd’hui, il est courant que les appareils électroniques et électriques consomment moins d’énergie qu’il y a des années, mais il y a des moments où cela n’est pas encore possible et une agence américaine a prêté attention à ce qui se passe avec PlayStation 5 et Xbox Series X.

PS5 et Xbox Series X consomment l’équivalent d’un téléviseur de 60 pouces

Selon les informations du Natural Resources Defense Council (NRDC), les nouvelles consoles de Sony et Microsoft consomment entre 160 et 200 watts chacune, dépassant la consommation de leurs prédécesseurs et qui équivaut actuellement aux besoins en énergie d’un téléviseur de 60 pouces. De même, le rapport présenté par cette agence a attaqué la Xbox Series X, une console qu’elle a citée comme un exemple d’incongruité par Microsoft car l’entreprise a officialisé sa stratégie de réduction des émissions de carbone et de réduction de l’impact sur l’environnement, mais il offre une console qui privilégie ce mode de démarrage sur l’économie d’énergie.

À cet égard, le rapport NRDC a noté l’impact à long terme que la Xbox Series X pourrait avoir sur la consommation d’énergie: “Sur la base du modèle NRDC couvrant jusqu’en 2025, cette décision apparemment sans conséquence de Microsoft pourrait entraîner équivalent à la valeur de la production annuelle d’électricité d’une grande centrale au charbon (500 MW) et coûtant aux nouveaux propriétaires de Xbox aux États-Unis environ 1 milliard de dollars en électricité. “

De même, le rapport NRDC a montré que la consommation d’énergie de la PS5 et de la Xbox Series X est plus élevée lors du déploiement de titres de nouvelle génération, mais ils fonctionnent bien en termes de consommation d’énergie lors de l’exécution de jeux PS4 ou Xbox One. Dans ce cas, L’agence a conclu que la meilleure option à ce jour, pour ceux qui cherchent à éviter de nuire à l’environnement, est la Xbox Series S, la console considérée comme la plus efficace.

Enfin, l’agence a demandé à Sony et Microsoft d’être attentifs et d’analyser les habitudes de consommation de leurs joueurs afin de mettre en œuvre des changements dans les options de démarrage et de veille de leurs nouvelles consoles.

