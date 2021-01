IO Interactive enseigne le début de la première mission du jeu vidéo.

Nous sommes enfin dans 2021 et quoi de mieux que de nouvelles sorties pour oublier 2020. L’un des premiers jeux à arriver cette année est Hitman 3, la clôture de la nouvelle trilogie qui a débuté en 2016 IO Interactive. Le jeu sortira le 20 janvier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC, Stadia et même Nintendo Switch, une console à laquelle il arrivera grâce au jeu dans le cloud.

Désormais, pour fêter la fin de 2020 et l’entrée de 2021, IO Interactive a partagé un nouveau gameplay des cinq premières minutes de la mission d’ouverture du jeu à Dubaï. La vidéo a été diffusée sur la chaîne YouTube de GameInformer et vous pouvez le voir dans ces nouvelles. Il est important de noter que le jeu vidéo est capturé dans son Version PC.

Dans la vidéo, nous pouvons voir Agent 47 s’infiltrant dans un gratte-ciel, dans une position un peu dangereuse au début et vêtu d’un costume similaire à celui d’un parachutiste. Après être entré dans le bâtiment et avoir récupéré sa robe de costume classique, le personnage assiste à un acte. À l’écran, nous voyons un bonne quantité de PNJIl semble donc que la promesse du studio qu’il y aura plus de personnages à l’écran que jamais soit confirmée.

Le jeu montre un excellent niveau graphique et il se montre avec l’utilisation de ce qu’il semble tracé laser. C’est particulièrement intéressant dans ce cas, car IO Interactive a confirmé que cette technologie arriverait sur PC après le lancement du jeu à une date à préciser. Si vous êtes resté avec vouloir plus Hitman 3, rappelez-vous que le studio nous a également appris la cinématique de départ du jeu.

