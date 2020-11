Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La polémique entamée par Zlatan Ibrahimovic et son agent, Mino Raiola, contre Electronic Arts, la franchise FIFA, la FIFA et la FIFPro, continue de donner de quoi parler et dans le cadre de la vague de déclarations de toutes les parties, une interview a exaspéré le représentant de la joueur de Suède qui a été choisi pour être après l’argent et pas vraiment les droits du joueur.

Lors d’un entretien réalisé sur le programme TalkSport (via Eurogamer), Simon Jordan, pilote et qui était à un moment propriétaire du Crystal Palace en Premier League anglaise, a interviewé Mino Raiola, l’agent de Zlatan Ibrahimovic et qui est considéré comme le leader Cette «révolte» contre EA et la FIFA, a remis en cause la légitimité de ces actions, provoquant la colère de Raiola. À cet égard, Jordan est allé droit au but et a demandé à l’agent la raison pour laquelle au lieu d’envoyer une note de cessez-le-feu à EA afin qu’il n’utilise plus l’image d’Ibrahimovic à la FIFA, il a préféré faire et alimenter un scandale dans les médias et dans réseaux sociaux.

La réponse de Raiola a été que tout se passerait «à temps». Cependant, quelques instants plus tard, Jordan a de nouveau interrogé l’agent, lui indiquant si ses actions avaient à voir avec le fait de ne pas abuser de l’image d’Ibrahimovic ou simplement de vouloir de l’argent. C’est alors que Raiola, agacé, a répondu qu’il s’agissait d’argent, bien que plus tard il rectifiait: “EA Sports n’est pas une fondation caritative. Il s’agit d’argent. C’est une question de droits. Il s’agit de savoir qui peut exploiter les droits; c’est un début et pourquoi nous ne faisons pas les choses tôt ou tard est un appel que nous passerons et que nous n’avons pas besoin d’expliquer maintenant. “

💰 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻: “Il s’agit de vouloir obtenir une commission.” 😡 𝗠𝗶𝗻𝗼: “Je m’en fous de votre opinion.” 🤷‍♂️ 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻: “Tu es aussi gênant pour moi qu’une journée nuageuse.” ⛔️ 𝗠𝗶𝗻𝗼: “C’est fini.” @ SJOpinion10 vs Mino Raiola est un must absolu 🍿 pic.twitter.com/tirZUZawjv – talkSPORT (@talkSPORT) 26 novembre 2020

Avec ses esprits déjà en feu, Jordan a dit à Raiola ce qu’il pensait de ce problème: “Ce dont il s’agit, c’est que quelqu’un comme vous se présente en pensant qu’une opportunité est perdue ici et, finalement, que cela pourrait être monétisé et, bien sûr, ils vous paieraient une commission. De plus, Beckham vient de recevoir 40 millions de livres sterling. “

Après ces mots, Raiola raccrocha le téléphone et l’interview se termina brusquement.

Récemment, la FIFPro a révélé qu’elle avait les droits de nombreux joueurs grâce à son travail avec plus de 60 associations professionnelles de football, il n’y a donc aucun problème au début que leur image soit incluse dans les jeux de la FIFA. Cependant, cette réalité commence à être remise en question par les représentants des joueurs, il s’agirait donc d’un procès intenté par des individus contre EA et pas vraiment d’un mouvement en faveur des footballeurs, un syndicat qui continue à manquer d’une organisation syndicale qui applique et respecter leurs droits, ironiquement, à cause des agents eux-mêmes et de certains propriétaires d’équipe.

FIFA 21 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

