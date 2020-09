Le téléphone LG Wing doté d’un écran pivotant n’est plus seulement une rumeur, la société coréenne ayant annoncé le premier combiné faisant partie de son projet Explore.

Le LG Wing sera lancé en Corée le mois prochain pour un prix non divulgué.

Le téléphone à double écran offre des spécifications de milieu de gamme dans un corps global au défi esthétique.

Les appareils pliables sont l’avenir, cela ne fait aucun doute. Les téléphones qui se transforment en tablettes et tablettes qui se replient en ordinateurs portables rendront encore plus pratique le transport d’appareils polyvalents pouvant servir l’utilisateur dans différentes capacités. La technologie n’est pas encore tout à fait là, mais quiconque suit le paysage doit avoir remarqué les progrès réalisés par Samsung depuis le premier Galaxy Fold. Le Fold 2 ressemble à un appareil complètement différent, et Samsung est encore loin de lancer un appareil avec un écran beaucoup plus durable.

Mais les téléphones comme le LG Wing ne font pas et ne devraient pas faire partie du futur. Ou le présent, d’ailleurs. Il n’y a absolument aucune raison d’acheter un téléphone beaucoup plus volumineux que n’importe quel téléphone moderne, car cet écran secondaire de 3,9 pouces n’est pas exactement une fonctionnalité indispensable en toutes circonstances. Et le fait que LG n’ait même pas révélé le prix du Wing dans son annonce officielle est un autre teaser que vous devriez éviter à tout prix le téléphone. Si un fabricant d’appareils ne mentionne pas le prix du combiné dans une déclaration, attendez-vous à ce qu’il soit assez cher.

La LG Wing fait partie du projet Explorer de la société, qui vise à offrir aux utilisateurs de nouvelles expériences mobiles. Espérons que d’autres idées de LG seront beaucoup plus excitantes que l’aile.

Smartphone LG Wing à double écran avec écran principal pivotant. Source de l’image: LG

Le fabricant de téléphones dit que le nouveau design permet une variété d’utilisations, mais la vérité est que l’aile est laide et encombrante. Le combiné mesure 169,5 x 74,5 x 10,9 mm, et cette épaisseur de 10,9 mm est tout à fait quelque chose dans l’industrie. Il pèse 260 g, ce qui, selon LG, n’est pas plus lourd que la plupart des smartphones à grand écran actuels. Le Note 20 Ultra pèse 208g. L’iPhone 11 Pro Max est plus lourd à 226 g. En ce qui concerne les pliables, le Galaxy Z Fold 2 est plus lourd à 282 g et le Surface Duo est plus léger à 250 g.

Le Wing est peut-être un appareil d’exploration, mais ce n’est certainement pas un téléphone phare qui peut rivaliser avec le Galaxy Note 20, la série Galaxy S20 ou le OnePlus One 8 Pro. Et oubliez l’iPhone. Le combiné comprend un écran P-OLED Full Vision de 6,8 pouces avec une résolution de 2460 x 1080 et un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, et un écran G-OLED secondaire de 3,8 pouces avec une résolution de 1240 x 1048. Le Snapdragon 765G (avec prise en charge 5G) alimente le combiné, avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Le combiné dispose d’une batterie de 4000 mAh avec Quick Charge 4.0 et prise en charge de la charge sans fil, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1 et connectivité USB-C.

Configurations de la caméra arrière et de la caméra selfie du LG Wing. Source de l’image: LG

Dans le département de l’appareil photo, un tireur à triple objectif se trouve à l’arrière, composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un appareil photo ultra-large de 13 mégapixels et d’un appareil photo ultra-large «Big Pixel» de 12 mégapixels. Une caméra selfie de 32 mégapixels est placée à l’arrière. Comme s’il ne suffisait pas que l’écran se déplace, la caméra selfie de l’aile est de type pop-up, pour «préserver la surface de l’écran». Les lunettes sont cependant assez grandes.

L’écran principal entier peut pivoter à 90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre, plaçant l’écran principal en mode paysage et libérant l’écran secondaire qui «ouvre une nouvelle convivialité et de nouvelles possibilités à explorer», selon LG. Une application peut prendre en charge les deux écrans ou deux applications peuvent être ouvertes simultanément.

Exemples de multitâche sur un smartphone LG Wing à double écran. Source de l’image: LG

En mode pivotant, l’aile offre également une fonction de caméra non disponible sur les autres combinés. Elle s’appelle la caméra à mouvement de cardan. Le deuxième écran agit comme une poignée, «offrant la stabilité nécessaire pour capturer des images plus claires et des séquences vidéo fluides en mode horizontal d’une seule main, ce qui est normalement difficile à réaliser avec les smartphones classiques de type barre.» Un cardan réel ajouterait cependant cette stabilité supplémentaire sur n’importe quel autre téléphone.

En ce qui concerne la durabilité, LG affirme avoir pris de nombreuses mesures pour protéger l’intégrité du téléphone. Un accéléromètre dira si le téléphone tombe alors que la caméra selfie est ouverte pour rétracter la caméra. La charnière comporte un amortisseur hydraulique pour réduire la contrainte sur le mécanisme. Du polyoxyméthylène thermoplastique est appliqué à l’arrière de l’écran principal pour éviter les rayures sur l’écran secondaire et faciliter le pivotement. La charnière, quant à elle, est fiable même après 200 000 pivots.

Exemples de multitâche sur un smartphone LG Wing à double écran. Source de l’image: LG

Mais nous n’avons aucune idée de la capacité d’un téléphone aussi volumineux que le Wing à gérer les chutes accidentelles et du coût des réparations. Mais LG dit que le téléphone a massivement testé le Mil-STD-810G, qui comprend des chutes involontaires. Encore une fois, LG n’a pas révélé le prix de l’aile, qui sera mise en vente le mois prochain en Corée. Les acheteurs nord-américains et européens pourront l’éviter plus tard dans les magasins.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.