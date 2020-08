PS5 et Xbox Series X arriveront plus tard cette année et, comme nos lecteurs réguliers le savent, ils auront un temps de coexistence avec PS4 et Xbox One. Il n’y a rien de concret, mais je pense qu’on peut différencier deux phases:

Au cours de la première année immédiatement après le lancement de la nouvelle génération, la PS4 et la Xbox One continueront à recevoir de nombreux jeux, et les exclusivités pour la nouvelle génération seront assez petites.

À partir de la deuxième année cette réalité va clairement changer. La PS4 et la Xbox One recevront de moins en moins de jeux, et les exclusivités pour la nouvelle génération seront beaucoup plus nombreuses.

Si vous vous demandez combien de temps la PS4 et la Xbox One seront conservées, je pense que je vous ai déjà répondu implicitement, au mieux quelques années bien que je n’exclus pas que son abandon presque total ait lieu même un peu plus tôt.

Les développeurs en ont assez de la PS4 et de la Xbox One

Plus précisément, la faiblesse de son matériel. C’est à quel point il était clair que John Linneman, l’une des personnalités les plus connues de la fonderie numérique réputée et digne de confiance, a eu l’occasion de parler avec de nombreux développeurs, et ils lui ont communiqué votre désir d’abandonner la PS4 et la Xbox One.

Je vous ai déjà parlé de ce problème à plusieurs reprises, en fait j’ai été parmi les premiers à souligner que le CPU de la PS4 et de la Xbox One c’était un goulot d’étranglement majeur. Le premier monte un processeur Jaguar à huit cœurs à 1,6 GHz, et le second monte le même processeur mais à 1,75 GHz. L’IPC dudit processeur est au niveau d’un Intel Atom, c’est-à-dire qu’il n’arrive pas même pas pour correspondre à une série Core 2000 basé sur Sandy Bridge, une génération de processeurs qui, je vous le rappelle, ont frappé le marché en 2011.

PS4 Pro et Xbox One X ils se sont à peine améliorés, puisque les deux intègrent le même processeur avec le même nombre de cœurs, mais à des fréquences de 2,13 GHz et 2,3 GHz, respectivement. Considérant que le GPU du premier fonctionne presque comme un RX 470 et que le second est au niveau d’un RX 580 (environ), il n’est pas difficile de dire que le processeur a été un énorme goulot d’étranglement dans la génération actuelle.

PS5 et Xbox Series X marquent un pas dans la bonne direction

Heureusement, ce problème sera résolu avec la Xbox Series X et la PS5, car les deux consoles monteront un processeur Zen 2, mais les développeurs ils devront continuer à faire face aux limitations imposées par les puces Jaguar d’AMD sur les consoles de la génération d’aujourd’hui, ce qu’ils ont appelé «exaspérant et douloureux». Sony a été clair, sa dernière grande exclusivité pour la génération actuelle pourrait être Ghost of Tsushima, alors que Microsoft, en revanche, préfère miser sur une certaine continuité intergénérationnelle.

Le développement de jeux intergénérationnels est compliqué et c’est aussi négatif pour l’utilisateur et pour l’image des consoles nouvelle génération, et que les développeurs ils devront partir du matériel le plus faible, PS4 et Xbox One, et offrent une expérience limitée qui ne profitera pas vraiment du potentiel des deux consoles. Cependant, cet effort en vaut la peine, car la PS4 représente à elle seule plus de 110 millions d’utilisateurs.

Liza Shulyaeva, ancienne ingénieure en logiciel au studio DICE, a confirmé que les développements multiplateformes sont une véritable torture, et que les problèmes de compatibilité sont faciles au niveau du SDK et d’autres outils qui compliquent beaucoup le processus.

Je comprends que pour ceux qui ont récemment acheté une PS4 Pro ou une Xbox One X, il peut être ennuyeux de penser que leur récente acquisition a des jours comptés, mais que puis-je dire, C’est le problème d’utiliser un matériel aussi médiocre et de dépendre si nettement du miracle de l’optimisation et des développements qui ne peuvent se limiter qu’à la création de jeux répétitifs avec des mécanismes tracés.