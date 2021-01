Naruto contre Sasuke

De plus en plus d’artistes sur des forums comme Reddit dédient des personnalisations exclusives de leur Air Force 1 à leurs personnages préférés de séries ou de films. L’un des animes les plus utilisés pour la personnalisation de ces baskets blanches est Naruto et One Piece, entre autres. Ces utilisateurs ne cessent de nous étonner par leur grande créativité lors de la conception des illustrations qu’ils traduiront plus tard en chaussures de sport.

Ces Air Force 1 rendent hommage à deux des personnages les plus importants de Naruto; Sasuke et Naruto lui-même. Tous deux dans leur dernière étape de la quatrième guerre des ninjas, où ils ont débloqué leur plein potentiel au maximum:

Commission Naruto personnalisée que j’ai faite espérer que vous l’aimerez de r / Naruto

Mais tout n’est pas blanc Nike Air Force 1, d’autres utilisateurs ont imaginé à quoi ressembleraient d’autres modèles de la même marque. Cependant, si vous préférez un autre anime comme One Piece, nous vous recommandons de jeter un œil à ces modèles créés par un artiste Reddit.

