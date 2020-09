Le nouveau projet de Huawei semble faire de plus en plus de place. Cela concerne la détection du Coronavirus par la voix. Le projet a été signé par Huawei, Voicewise et leUniversité de Tor Vergata et prévoit biomarqueurs voix pour l’infection COVID-19 par l’intelligence artificielle.

L’étude sur la question est née avec l’objectif principal d’avoir la possibilité de identifier l’infection à coronavirus grâce à des échantillons vocaux à l’aide d’algorithmes d’IA développé par Voicewise. L’analyse viserait également à mesurer le niveau de gravité de l’infection et suivrait son évolution, même après la guérison.

Coronavirus: Huawei, Voicewise et Tor Vergata ensemble dans un but commun

Le géant chinois a fourni des smartphones et des tablettes afin de permettre l’utilisation de l’application web développée par Voicewise. Il est capable d’enregistrer et d’acquérir les voix des patients dans les services Covid rapidement et à distance, de manière à éliminer tout contact existant avec le patient.

De plus, l’algorithme peut mettre en évidence objectivement des variations même minimales de la voix afin de détecter les maladies des organes internes et les maladies est maladies neurodégénératives. Les niveaux de précision enregistrés varient entre 95% et 98%. Le système, en plus d’anticiper le diagnostic, prend également en charge le suivi de la maladie et l’évaluation de l’efficacité de la thérapie au jour le jour.

PDG de Voicewise Maria Tavasci il est vraiment enthousiasmé par le sujet et surtout aussi « d’avoir trouvé un partenaire comme Huawei pour nous accompagner dans cette expérimentation importante qui pourrait marquer un tournant dans le diagnostic non seulement d’infections comme Covid19 mais aussi de nombreuses autres maladies ». Alors que pour le président de Huawei Luigi De Vecchis, « C’est crucial et plus que jamais la collaboration entre le monde universitaire et privé peut aider à soutenir et accélérer ce processus nécessaire ».