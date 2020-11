Allemagne a annoncé son intention de lancer le premier train à hydrogène pour transporter des passagers. L’opérateur ferroviaire Deutsche Bahn a annoncé qu’il développerait un train à hydrogène avec l’aide de Siemens Mobility. Les deux entreprises se sont engagées à tester un nouveau système respectueux de l’environnement et qui il remplacerait les trains diesel.

Le premier prototype, connu sous le nom de Mireo Plus H, est basé sur la famille Mireo de trains électriques de Siemens. Selon Deutsche Bahn, le modèle à base d’hydrogène sera aussi puissant que les trains électriques. Le Mireo Plus H atteindra une vitesse maximale de 160 km / h et aura une autonomie allant jusqu’à 600 kilomètres.

Le Mireo Plus H utilisera une batterie à hydrogène générée par électrolyse

Pour son fonctionnement, le train utilisera une pile à combustible et une batterie lithium-ion. Grâce à un processus de électrolyse L’hydrogène sera extrait de l’eau puis comprimé et stocké dans une unité mobile. Parce qu’il s’agit d’un projet de réduction de l’empreinte carbone de l’opérateur, l’électricité utilisée dans le processus proviendra de sources renouvelables.

Le processus aura lieu dans une usine DB Regio à Tübingen. Temps pour le réapprovisionnement d’une unité prendra 15 minutes, un temps assez compétitif par rapport aux trains diesel. La Deutsche Bahn a annoncé qu’elle allait reconditionner l’un de ses ateliers à Ulm pour assurer la maintenance des trains, ainsi que la formation de son personnel.

La Deutsche Bahn et le train à hydrogène de Siemens chercheront à remplacer les unités diesel

La le test pilote débutera en 2024 et durera 1 an. Le Mireo Plus H voyagera entre Tübingen, Horb et Pforzheim pendant environ 120 000 kilomètres de service ferroviaire. Selon Deutsche Bahn, tout au long de cette période jusqu’à 330 tonnes de dioxyde de carbone seront économisées.

Winfried Hermann, ministre des Transports du Bade-Wurtemberg, a déclaré que les trains à hydrogène pourraient devenir une alternative au diesel, en particulier sur les itinéraires non électrifiés. Malgré le fait que le chemin de fer a été électrifié dans une grande partie de l’Europe, il existe de nombreux itinéraires en Allemagne qui dépendent des trains diesel.

Le projet, connu sous le nom de H2goesRail, sera financé par le Programme national pour l’innovation dans la technologie de l’hydrogène et des piles à combustible (NIP 2). Le ministère fédéral allemand des transports et de l’infrastructure numérique a déclaré que le NIP 2 sera coordonné par l’Organisation nationale pour la technologie de l’hydrogène et des piles à combustible (NOW).

La proposition de la Deutsche Bahn et de Siemens s’écarte de quelques années d’Alstom. En 2016, la société française a présenté le Coradia iLint Passenger, son premier train de voyageurs à hydrogène qui n’émet que de l’eau condensée et de la vapeur. Alstom a réalisé un test en Basse-Saxe en 2017 avec 14 unités.

L’article que l’Allemagne lancera un train de voyageurs à hydrogène en 2024 a été publié dans Hypertext.