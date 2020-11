le realme 7 Pro Peut être le vôtre pour seulement 232 euros grâce à l’une des offres AliExpress. On le retrouve dans sa version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Sur AliExpress, ils célèbrent le Journée mondiale du shopping et vous n’aurez qu’à appliquer le coupon onzeonce20 pour profiter de la réduction. Faites vite, l’offre ne sera disponible que jusqu’à demain.

Acheter sur AliExpress: realme 7 Pro

C’est le realme 7 Pro

Savoir plus: realme 7 Pro, analyse: un bon milieu de gamme qui convainc, mais qui ne conquiert pas

L’appareil chinois a un écran Super AMOLED de 6,4 pouces et une résolution Full HD +. Votre cerveau est l’un des processeurs de jeu de Qualcomm, le Snapdragon 720G. Vous pouvez tout déplacer sans problème. Sa batterie, en revanche, atteint 4 500 mAh et a une charge rapide impressionnante de 65 W.

Qualcomm Snapdragon 720G 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran Super AMOLED Full HD de 6,4 ″ + 4 caméras arrière Batterie de 4500 mAh avec prise de charge rapide de 65 W 3,5 mm, USB-C, NFC

Acheter sur AliExpress: realme 7 Pro DealsMeilleurs mobiles pas chers

Meilleurs téléphones de qualité-prix

Jeux Android gratuits

Entrez Explica.co pour lire l’article complet

Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Facebook

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube!

Publié récemment sur Explica.coOPPO Reno 4 Pro 5G, analyse: un mobile qui donnera beaucoup de choses à dire Vous souhaitez acheter un mobile pas cher? Nous vous apportons les conseils clés pour un achat parfaitPOCO X3 NFC, analyse: on ne peut pas dire non pour 200 euros LG Velvet, analyse: design premium, performances remarquables et un prix pour toutes les pochesLG Wing, analyse: il ne suffit pas d’être spécialSamsung Galaxy Tab S7 +, la meilleure alternative à l’iPad Pro (maintenant pour de vrai) 15 jours avec le Sony WF-XB700: examen des écouteurs bluetooth abordables de SonyHuawei Mate40 Pro, examen: une autre tentative de conquérir le haut de gamme sans l’aide de Google

L’entrée L’alternative la plus recommandée à Xiaomi pour seulement 232 euros: puissance, appareil photo et prix a d’abord été publiée sur Explica.co.