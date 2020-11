Tout n’est pas mobile en ce Black Friday, bien que les ordinateurs de poche monopolisent une grande partie des newsletters d’offres et de compilations. Ils sont le moteur du marché, que pouvons-nous faire? Mais autour d’eux orbitent de nombreux autres produits et les bracelets d’activité gagnent de plus en plus de traction. Et parmi eux, il y a aussi Amazfit.

A cette occasion nous vous présentons l’un des modèles les plus équilibrés de son catalogue, l’Amazfit Band 5 qui présente de nombreuses similitudes avec son “ cousin éloigné ”, le Xiaomi Mi Band 5. Un bracelet d’activité qui a un prix de vente habituel de 59 euros mais maintenant, à l’occasion du Black Friday, on le trouve pour 34,90 euros chez PcComponentes.

Amazfit Band 5, l’ami d’Alexa

Comme nous l’avons dit, l’Amazfit Band 5 est très similaire à son “ cousin ” Xiaomi, bien que le premier comprenne deux aspects clés qui ont fini par tomber du Mi Band 5: Amazon Alexa intégré et lecture de la saturation en oxygène du sang. Ceci est complété par une durée allant jusqu’à 15 jours avec une charge, une activité constante et un enregistrement du pouls, un enregistrement du sommeil et du stress, la possibilité d’accéder au contrôle de la caméra mobile et bien plus encore. Le tout dans un appareil compact et très pratique.

En termes d’apparence, l’Amazfit Band 5 a un design très similaire à celui du Xiaomi Mi Band 5 susmentionné. Nous avons trouvé le même Écran OLED de 1,1 pouces (126 x 294 pixels) avec le mode Always-on pour nous montrer l’horloge et les différentes notifications, et l’écran est également en couleur. De plus, le bracelet peut être utilisé avec les appareils Android et iPhone.

Xiaomi Amazfit Band 5 Version globale Alexa intégrée Garantie d’utilisation de 15 jours 2 ans

L’Amazfit Band 5 a un prix officiel de 59 euros en Europe, Espagne incluse, bien que de temps en temps il puisse être trouvé réduit. Il est actuellement disponible dans la boutique européenne de la marque au prix de 34,90 euros avec livraison gratuite. Et chez PcComponentes on le trouve également au même prix, 34,90 euros. Une remise de 40% sur son prix habituel. Si on préfère eBay, c’est aussi au même prix: 34,99 euros.

Partager The Amazfit Band 5 est en vente à 34,90 euros pour le Black Friday