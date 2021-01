L’Amazfit GTS 2e et l’Amazfit GTR 2e arrivent en Espagne: prix et disponibilité officiels

Nous sommes toujours à la mi-décembre 2020 lorsque Huami a mis en circulation deux nouvelles smartwatches sous son label Amazfit. Plus précisément, il s’agissait de l’Amazfit GTS 2e et de l’Amazfit GTR 2e, deux montres avec un design différent et quelques différences internes placées sous les GTS 2 et GTR 2, d’où le nom de famille «e» à côté de leurs noms.

Les modèles, comme on dit, se sont distancés de la version sans nom de famille, perdant la connectivité WiFi en cours de route, même si en retour la marque a doublé l’autonomie. Les nouvelles GTS 2e et GTR 2e peuvent désormais durer deux semaines et nous pouvons déjà les acheter en Espagne au même prix: 129,90 euros pour les deux modèles dans toutes leurs couleurs disponibles.

Les spécifications de l’Amazfit GTS 2e et GTR 2e

AMAZFIT GTR 2e

AMAZFIT GTS 2e

DIMENSIONS ET POIDS

46,4 x 46,4 x 10,8 mm

32 grammes

42,8 x 35,6 x 9,85 mm

25 grammes

ÉCRAN

AMOLED 1,39 pouces

AMOLED 1,65 pouces

CEINTURE

Silicone ou cuir

22 mm

Silicone

GÉOPPOSITIONNEMENT

GPS + GLONASS

GPS + GLONASS

CAPTEURS

Capteur d’accéléromètre

BioTracker 2

Capteur gyroscope

Capteur de pression d’air

Détecteur de lumière ambiante

Capteur d’accéléromètre

BioTracker 2

Capteur gyroscope

Capteur de pression d’air

Détecteur de lumière ambiante

BOUTONS

Oui

Oui

ÉTANCHE

5 guichets automatiques

5 guichets automatiques

TAMBOURS

471 mAh

246 mAh

CONNECTIVITÉ

Bluetooth 5.0

NFC (en Chine)

Bluetooth 5.0

NFC (en Chine)

EXIGENCES

Android 5.0 ou supérieur

iOS 10.0 ou supérieur

Android 5.0 ou supérieur

iOS 10.0 ou supérieur

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Revêtement anti-empreintes digitales

Métrique PAI

Revêtement anti-empreintes digitales

Métrique PAI

PRIX

129,90 euros

129,90 euros

En termes de design, les modèles portent un patronyme “e” mais sont pratiquement identiques à leurs prédécesseurs. On a le modèle S avec son écran rectangulaire tandis que dans le R on retrouve l’écran rond de la série. 1,39 pouces pour le premier et 1,65 pouces pour le second, à la fois AMOLED et avec des densités très régulières, supérieures à 300 pixels par pouce.

Les montres étaient équipées d’un capteur optique Biotracker 2 PPG pour mesurer le pouls en temps réel et avec la possibilité de mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Le modèle GTS 2e est celui qui offre le plus d’autonomie, atteignant 24 jours, tandis que le GTR 2e durera environ deux semaines. Nous n’avons pas de WiFi, comme nous l’avons déjà dit, ni de haut-parleur il n’est donc plus possible d’écouter leurs messages ou leur musique.

Les montres arrivent maintenant officiellement en Espagne, sans avoir besoin de recourir aux importateurs, et peuvent déjà être achetées sur le propre site Web d’Amazfit en Espagne. Le prix pour les deux est de 129,99 euros. L’Amazfit GTR 2e peut être acheté en noir, vert et gris tandis que l’Amazfit GTS 2e arrive en noir, vert et violet. Dans les prochains jours, ils seront disponibles dans les établissements habituels de la marque mais peuvent désormais être achetés en ligne.

L’Amazfit GTS 2e et l’Amazfit GTR 2e arrivent en Espagne: prix et disponibilité officiels