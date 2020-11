L'analyse de Cobra Kai La saga Karate Kid se poursuit

Cobra Kai est une série qui a vu sa première sur YouTube mais qui s’est répandue en popularité avec l’arrivée sur Netflix, elle fait également son apparition sur consoles pour que les nostalgiques de Karate Kid que nous avons apprécié là-bas dans les années 80 de cette saga populaire. Avant de commencer cette analyse de Cobra Kai La saga des enfants de karaté Continuer Je vous recommande de regarder cette série.

Histoire

Jeux GameMill et Flux ils sont coupables de Cobra Kai La saga Karate Kid continue. SY, il faut dire que la loyauté qu’ils entretiennent à l’égard de la série mérite des applaudissements.

9 Monkeys of Shaolin ou Streets of Rage 4 sont quelques-uns des derniers titres que nous pouvons voir dans ce genre qui semble être en pleine croissance mais nous allons voir si le slogan de Cobra Kai “Hit first, hit hard, show no pitié” assez bon pour ne pas avoir à boire beaucoup d’autres titres.

Disons que le jeu se déroule parallèlement à la deuxième saison de la série. La première option que nous aurons est de choisir un camp. Cobra Kai, le dojo de Johnny Lawrence ou Miyagi Do Karate, le dojo de Daniel Larusso.

Avec cette prémisse commence notre histoire à travers des zones populaires de la série et une bonne poignée de personnages principaux 8 au total de chaque côté, y compris les deux senseis.

Gameplay

La mécanique sera simple pour vaincre tous les ennemis que nous rencontrons en cours de route au moyen de combats de rue. Nous aurons plus de 40 ennemis qui ne nous faciliteront pas les choses, chacun d’eux avec ses attaques spécifiques comme plus de force, plus de vitesse, ils savent mieux esquiver, armés … etc.

Dans Cobra Kai La saga Karate Kid continue nous nous battrons à travers 28 niveaux de Los Angeles

Ces combats de rue auront lieu dans des endroits bien connus de Los Angeles, nous aurons un total de 28 niveaux différents, une bonne quantité pour montrer quel est le meilleur dojo.

Le système de combat est l’une des forces et des plus différenciateurs de Cobra Kai.

Dans Cobra Kai, la saga Karate Kid continue nous aurons plus de 200 attaques différentesOui, c’est une vraie folie, mais c’est la grande différence par rapport aux autres jeux.

Nous aurons des combos les plus simples en appuyant sur “B” ou “Y” pour lancer des coups de pied ou des coups de poing à remplissez la barre de force où nous effectuerons les attaques spéciales de chaque personnage.

L’environnement sera aussi notre grand allié puisque lorsque nous serons proches d’objets qui peuvent nous aider à éliminer les ennemis Nous verrons comment il nous dit d’appuyer sur le bouton «RB» de cette façon, nous frapperons notre ennemi contre les lampadaires, nous le jetterons sur des peluches géantes ou nous marquerons dans les paniers installations de loisirs parmi de nombreuses autres options. Nous pouvons également donner des coups de pied, des chaises ou d’autres objets de la scène.

Pour finir cette combinaison de coups, nous ne pouvons pas manquer les fameuses touches classiques qui saisissent nos adversaires.

Tout ne se battra pas nous aurons également la possibilité d’arrêter les attaques adversaires entre nos mains ou simplement en esquivant en se déplaçant latéralement ou même en avant ou en arrière de la scène.

Attendez, il y a encore plus. Nous pouvons également débloquer de nouvelles techniques que nous pouvons les équiper comme des ensembles pour pouvoir les exécuter en appuyant sur les deux déclencheurs, cela dépend de celui choisi nous effectuerons différentes attaques mais disons que c’est celle que nous utiliserons en période de stress.

Toute cette combinaison semble plus un titre de combat à la Tekken qu’un Brawler, mais la vérité est que tout n’est pas si beau, même s’il est vrai que les contrôles sont merveilleux et que vous vous adaptez rapidement à tant de folie de coups, le La réponse n’est parfois pas aussi précise que nous le souhaiterions, perdant parfois des attaques aériennes.

Améliorations et autres améliorations pour nos personnages

La progression dans Cobra Kai est très travaillée, pour cela les ennemis laisseront tomber des pièces qui seront ce que nous utiliserons pour améliorer nos combattants ou même le dojo, avec cela, nous obtiendrons les améliorations pour toute l’équipe.

Poursuivant les améliorations, tNous avons également une série de missions ou de défis que nous réaliserons dans le célèbre bureau du dojo, ceux-ci nous donneront des récompenses très succulentes.

Nous terminons cette section en commentant que on peut échanger entre les personnages avec la croix dans le style de Battletoads. Quelque chose qui, à plus d’une occasion, nous sauvera la vie.

Durée et difficulté

La vérité est que si nous voulons jouer avec les dojos et tous les personnages, nous aurons un nombre d’heures assez élevé pour nous divertir. En guise de touche finale, nous aurons également des objets de collection distribués tout au long des 28 étapes du jeu.

Quant à la difficulté une fois que vous avez obtenu les commandes qu’il faut reconnaître qu’elles ne sont pas du tout complexes malgré l’abondance de coups et de changements de personnages, cela ne devrait pas être très difficile pour vous de terminer la partie.

Section technique

Eh bien, dans cette section, Cobra Kai a beaucoup plus de lumières que d’ombres, même si certaines de ces ombres nous ont un peu coupées.

En commençant par à quel point c’est bon, nous allons Ses graphismes qui lui donnent une touche rétro et nous emmènent pleinement dans les années 80 où ces jeux faisaient le boom. Ils se rencontrent parfaitement et se complètent parfaitement avec les moments de dialogue avec un style comique qui sont à nouveau fidèlement recréés chacun des personnages de la série.

Nous aurons un doublage espagnol et les voix originales de la série en anglais, quelque chose qui est à nouveau appréciable, même celui des acteurs secondaires.

La bande-son est très quatre-vingt aussi, sans atteindre la hauteur de la série qui y est sublime. Dans ce cas, nous aurons de la musique sans licence, donc, cette folie de voir la série représentée par cœur reste un peu, mais comme je l’ai dit, elle est plus que délicate.

Maintenant c’est au tour des clubs et quelle meilleure comparaison pour un jeu qui est basé sur ça, à frapper partout, comme s’ils allaient les interdire.

Eh bien, certains de ces bâtons ne sont pas conformes, nous voyons à quel point certaines animations sont un peu brutes, nous voyons comment lorsque le lancement d’un ennemi touche le bout de l’écran comme s’il s’agissait d’un flipper, cela semble certainement fatal pour le jeu.

Dans les scénarios, nous trouvons également de légers défauts qui ne sont pas aussi bien soignés que les personnages. Par exemple, on aurait aimé pouvoir sauter sur une voiture, ou au moins monter sur une table, tout sera des murs que l’on ne pourra pas franchir.

Et on termine par un bâton à la continuité des coups qui à certaines occasions on voit comment le passage d’une attaque à une autre lui coûte en raison d’animations un peu grossières.

Conclusion finale

Malgré certaines différences ou erreurs techniques que nous pouvons avoir, Cobra Kai La saga Karate Kid continue nous l’avons aimé. La grande proposition dans la quantité et la grande combinaison d’attaques nous a paru brutale.

D’autre part, nous avons l’immense fidélité par rapport à la série, non seulement dans les personnages mais aussi dans des phrases ou des références que nous verrons réparties dans tous les scénarios. Il est clair que beaucoup de soin a été apporté à chaque détail de ce petit bijou.

Pour

100% fidélité à la série Grand nombre d’attaques Très amusant

Contre

Manque de mouvements fluides dans certains coups Scènes et ennemis légèrement bâclés