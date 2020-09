L’Apple Watch Series 6 sera la nouvelle smartwatch de la firme de Cupertino et indique un lancement proche une fois que la pénurie du modèle qu’elle va remplacer aura été vérifiée.

La baisse d’inventaire d’un produit est une technique utilisée par les fabricants lorsqu’un nouveau modèle est sur le point d’arriver sur le marché. Et chez Apple, c’est assez courant. . a vérifié le manque de disponibilité de la Watch 5 dans les Apple Store de plusieurs pays.

Versions de base de la Watch Series 5 telles que celle utilisant le châssis en aluminium et le bracelet sport blanc ne sont plus disponibles aux États-Unis, en Chine et au Japon, et d’autres versions supérieures ont subi le même sort. Au Brésil, le délai de livraison a été prolongé à deux semaines. L’option de collecte n’est pas non plus disponible pour certaines versions, mais cela peut être davantage lié à la fermeture de magasins physiques en raison de la pandémie.

Lancement de l’Apple Watch Series 6

Sur les principaux marchés européens, les stocks ne manquent pas pour le moment, même s’il ne fait aucun doute que « quelque chose cuit » et que cela ne peut être autre chose que le lancement d’une nouvelle génération de produit Apple menée par l’iPhone 12.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, l’Apple Watch Series 6 ce ne sera pas une révolution. La Watch 5 se trouve être la meilleure montre intelligente du marché et Apple domine le segment de manière écrasante. Le nouveau modèle conserverait le même design que la Watch 5, des options pour les boîtiers en aluminium, en acier inoxydable, en céramique et en titane, des finitions et des bracelets à choisir parmi une grande variété.

Les plus grandes nouvelles viendraient des capteurs et des nouvelles fonctions qu’il pourrait remplir. Les principaux seraient détection du niveau d’oxygène dans le sang et une meilleure surveillance du sommeil. Tous les appareils portables qui se valorisent se concentrent sur la supervision de la santé et de l’activité sportive et les modèles Apple sont les plus importants.

Cela ne ferait pas de mal si l’entreprise augmentait le autonomie de l’appareil. C’était la plus grande critique (et peut-être la seule avec son prix élevé) du modèle précédent. Compte tenu du manque d’inventaire et du fait que toutes les séries précédentes avaient été présentées chaque année au mois de septembre depuis le lancement de l’original en 2015, on peut s’attendre à ce que l’Apple Watch Series 6 soit un autre des produits qu’Apple annonce avec l’iPhone 12.

Bien sûr, cette année, ils arriveront sur le marché un peu plus tard que prévu en raison des conséquences de la pandémie COVID-19.