Malgré le coronavirus, 2020 nous a laissé pas mal de lancements d’espace, mais 2021 ne sera pas non plus court. Beaucoup ont réussi, comme la mission de retour d’échantillons de Chang’e 5, la sonde chinoise. D’autres, cependant, ont échoué comme le lancement d’Ingenio, qui devait être le deuxième satellite espagnol en orbite. Ce n’était pas un problème avec le satellite lui-même mais que certains câbles étaient mal connectés dans la fusée de l’Agence spatiale européenne (ESA).

L’année est laissée pour compte et une nouvelle année commence pleine de voyages dans l’espace, avec un œil toujours sur la Lune et, plus tard, sur Mars. Quels lancements spatiaux verrons-nous en 2021? Ce sont les sorties les plus attendues de la nouvelle année qui commence demain.

Télescope Jamess Webb

Hubble est sur le point de prendre sa retraite. Le télescope James Webb a été retardé à plusieurs reprises ces dernières années, mais maintenant, il semble que finalement, si tout se passe comme prévu par la NASA et l’ESA, il sera lancé en octobre prochain. Bien que cela ait été prévu pour 2007. De nombreuses années se sont écoulées et le télescope a fini par coûter beaucoup plus cher que prévu initialement.

Mais tout a été fait pour essayez d’avoir un télescope aussi avancé que possible pour observer l’univers. Nous pourrons sûrement voir à l’avenir des images aussi spectaculaires que celles que Hubble nous a données au cours de ses 30 années de travail.

Artémis-1

Le programme Artemis débutera en 2021 avec une première mission et sera une coopération entre la NASA et l’ESA. Ce programme entend ramener l’homme sur la Lune, mais aussi la première femme à monter sur notre satellite. Cette première mission consistera en un vol sans pilote qui effectuera un vol autour de la Lune qui durera environ six jours.

«Le voyage total durera environ 20 jours et se terminera par un plongeon dans l’océan Pacifique sans le module de service européen: se sépare et brûle sans danger dans l’atmosphère“Explique l’ESA dans un communiqué de presse.

Bras robotique ESA

À un moment donné en mai, l’ESA lancera son Bras robotique (ÉTAIT). Celui-ci sera utilisé avec “le nouveau sas russe pour transférer de petites charges utiles directement de l’intérieur vers l’extérieur de la Station spatiale internationale”, a expliqué l’agence européenne dans un communiqué de presse.

«Cela réduira le temps de préparation des astronautes lors d’une sortie dans l’espace et permettra à l’ERA de travailler avec les astronautes», note l’ESA. “Une autre tâche de l’ERA est transporter les astronautes comme une grue nacelle à une position où ils peuvent travailler à l’extérieur de la Station spatiale, ou d’un endroit à un autre. Cela permet à nouveau d’économiser du temps et des efforts lors des sorties dans l’espace », ajoutent-ils.

Défendre la terre

ESA / ScienceOffice.org

Un astéroïde pourrait-il détruire la vie telle que nous la connaissons? Si vous voulez regarder au-delà des films comme Armageddon, il vous suffit de penser aux dinosaures. La Terre ne disparaîtra pas si un météore tombe, mais la vie telle que nous la connaissons pourrait changer. Pour cette raison, la NASA et l’ESA veulent lancer la mission Hera et cette année aura lieu le lancement spatial de la sonde DART.

DART et Hera ont pour mission principale étudier un système double astéroïde. Le plus petit est Didymoon et tourne autour de Didymain. L’idée de DART est de déplacer l’orbite de Didymoon, mais pour ce faire, il devra impacter (et se perdre) contre l’autre astéroïde. Et c’est là qu’intervient Hera, qui viendra plus tard pour étudier ce qui est arrivé au système. De cette manière, les mouvements des astéroïdes seront mieux compris afin de, s’il le faut, être capable de défendre la Terre de l’arrivée de météorites qui mettent en danger la vie telle que nous la connaissons.

Voyages à la Station spatiale internationale

La NASA et l’ESA ont prévu divers voyages à la Station spatiale internationale (EEI). Par exemple, l’astronaute européen Thomas Pesquet se rendra à la gare au printemps 2021 à partir de Cap Canaveral. Il n’y a pas encore de date précise, mais il sera à bord d’un vaisseau spatial SpaceX Dragon. Pequet deviendra ainsi le premier Européen à se rendre sur l’ISS en Dragon.

L’Allemand ira également à l’ISS Matthias Maurer. Cet astronaute partira pour la station à l’automne de l’année prochaine, toujours sans date précise. Il pilotera un SpaceX Crew-3 avec les astronautes de la NASA Raja Chari et Thomas H. Marshburn. La mission durera six mois et Maurer sera en charge de mener différentes investigations scientifiques sur l’ISS.

Plus de science en 2021

NASA / JPL-Caltech

Tout ne sera pas des lancements spatiaux, donc cette année nous verrons également des manœuvres d’une grande importance pour différentes missions. Le Solar Orbiter et BepiColombo devront faire un manœuvre d’assistance de gravité sur Vénus pour ajuster sa trajectoire vers le Soleil et Mercure, respectivement.

De plus, il est très probable que nous ayons plus d’informations sur le échantillons apportés sur Terre en 2020 depuis Hayabusa 2 et Chang’e 5. Autrement dit, les morceaux de Ryugu et de la Lune qui se trouvent actuellement sur notre planète seront analysés respectivement par les agences japonaises et chinoises, et nous espérons qu’ils nous donneront des informations intéressantes sur l’astéroïde et notre satellite.

Persévérance, si tout se passe bien, elle arrivera le 18 février sur Mars. À cette époque, une autre mission devrait également arriver envoyée dans la fenêtre de lancement ouverte à la mi-juillet: Espoir de Mars des Émirats arabes unis. Il devrait entrer en orbite à la mi-février. Alors que le 23 avril, la troisième mission le fera, la Chine Tianwen-1, toutes lancées en juillet dernier.

Aussi, comme un non-sens curieux, on sait qu’en 2021 il y aura une course de deux voitures par radiocommande, tel que rapporté par Gizmodo. Tout est organisé par une entreprise, Moon Mark, qui veut rapprocher la science des jeunes pour qu’ils s’y intéressent, donc un concours ludique peut être une grande attraction pour les adolescents. Les deux voitures seront lancées en octobre 2021 dans un SpaceX Falcon 9. L’atterrisseur lunaire Nova-C d’Intuitive Machines ramènera les voitures à la surface puis … 3, 2, 1, pour la course!

Par conséquent, 2021 commencera sous peu, chargé de nouveaux lancements spatiaux qui nous aideront à observer et à mieux comprendre notre système solaire et tout ce qui nous entoure.

L’article Space lance en 2021: Artemis, le remplaçant de Hubble et le projet de défense planétaire a été publié dans Hypertext.