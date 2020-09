CryTek a confirmé que Crysis Remastered allait marquer un saut important au niveau technique, et que l’une des avancées les plus importantes viendrait de la main de tracé laser, une technologie qui, on le sait, permet de recréer des effets réalistes d’éclairage, d’ombres et de reflets.

La qualité graphique que nous pouvons obtenir du lancer de rayons est simplement extraordinaire, mais en retour nous devons faire face un coût important en termes de performances, une réalité qui n’a pas empêché CryTek d’apporter le traçage de rayons à l’édition Crysis Remastered pour Xbox One X et PS4 Pro.

Ne frotte pas tes yeux, tu as bien lu La version Crysis Remastered pour les deux consoles aura un traçage de rayons. Je suis sûr que la plupart de nos lecteurs se demandent comment cela est possible, et la réponse n’est pas compliquée: à travers un mise en œuvre via logiciel. Cela est parfaitement compréhensible, car aucune de ces deux consoles ne dispose de matériel dédié à l’accélération du lancer de rayons, mais nous devons également garder à l’esprit que nous parlons d’une remasterisation d’un jeu qui est arrivé sur le marché en 2007, et que sa base est beaucoup moins exigeant que n’importe quel jeu triple A actuel.

Crysis Remastered avec Ray Tracing: 1080p et 30 FPS sur Xbox One X

Et moins de 1080p et 30 FPS sur PS4 Pro. Il est clair que l’impact du lancer de rayons mis en œuvre par un logiciel est énorme, à tel point que les deux consoles doivent réduire la résolution à des niveaux plus typiques de PS4 et Xbox One pour pouvoir déplacer Crysis Remastered avec une fluidité acceptable.

CryTek a confirmé que le joueur pourra choisir entre trois superbes paramètres graphiquess sur Xbox One X et PS4 Pro:

Mode Performance– Résolution 1080p et taux FPS déverrouillé sur les deux consoles.

Mode qualité: Résolution dynamique 4K et 30 FPS sur Xbox One X, résolution dynamique 1800p et 30 FPS sur PS4 Pro.

Mode lancer de rayons: Résolution dynamique 1080p et 30 FPS sur Xbox One X, résolution dynamique inférieure à 1080p et 30 FPS sur PS4 Pro.

Découvrez l’énorme bouchée que le lancer de rayons donne de la performance. Génial, non? Dans Crysis Remastered cette technologie s’applique aux reflets, mais de manière limitée pour éviter que les deux consoles finissent par être submergées par la charge graphique.

La technologie clé derrière le traçage de rayons dans Crysis Remastered pour Xbox One X et PS4 Pro est connue sous le nom de «Illumination globale clairsemée de Voxel Octree» (SVOGI). Ce n’est pas quelque chose de nouveau, en fait l’Unreal Engine 4 a déjà soulevé ce type de technologie pour générer des effets réalistes d’éclairage, d’ombres et de reflets, mais son coût en termes de ressources était tellement énorme qu’il était totalement hors de portée des consoles de la génération. actuel.

Heureusement, l’implémentation CryTek de CryEngine il est hautement évolutif, et ceci, combiné avec les exigences techniques moindres de faire un remaster d’un jeu de 2007, a permis d’amener le ray tracing à la génération actuelle de consoles. Comme nous l’avons dit, le lancer de rayons dans Crysis Remastered pour Xbox One X et PS4 Pro est intégré via un logiciel, en utilisant des voxels (unités cubiques) au lieu de triangles.

Ce système à base de voxels est utilisé dans une première étape appliquée à l’éclairage global de scène., la deuxième étape consiste, comme nous le dit DigitalFoundry, à générer le lancer de rayons appliqué à réflexions utilisant un système basé sur un triangle de rayons similaire à celui utilisé sur PC. Le résultat est bon, en gardant toujours à l’esprit que nous parlons d’une implémentation logicielle, mais comme vous l’avez peut-être imaginé, il a été nécessaire de faire des sacrifices importants.

Le lancer de rayons appliqué aux réflexions que nous voyons dans Crysis Remastered pour les deux consoles est appliqué de manière très limitée:

Cela n’affecte que les objets proches du joueur, et affectent un certain nombre d’éléments (pas plus d’un certain nombre de réflexions peuvent être affichées en même temps).

Nous ne nous verrons pas reflétés, et ni à nos compagnons, ni aux armes, seulement l’environnement qui nous entoure, la scène.

Le rendu du lancer de rayons se fait en 540p, bien qu’il soit reconstruit en joignant deux images en 540p pour arriver à 1080p. C’est ce qu’on appelle le lancer de rayons « entrelacé ».

Bref, le lancer de rayons est parfaitement viable en mode logiciel si l’on fait des sacrifices importants. Vous pouvez être clair que ces sacrifices s’étendront aux consoles de nouvelle génération, et que toujours Il y a un long chemin à parcourir afin que nous puissions voir un jeu de nouvelle génération avec traçage de rayons au niveau de Quake 2 RTX.

Cependant, nous devons reconnaître le bon travail qui a été fait avec la version de Crysis Remastered pour Xbox One X et PS4 Pro. Personnellement, je suis clair que si je devais y jouer sur ces consoles Je préférerais le déplacer en mode qualité plutôt que le lancer de rayons, mais c’est toujours une réussite qu’ils aient pu intégrer cette technologie par logiciel dans les deux consoles.

La version PC n’aura pas à faire face à ces limitations, grâce à l’accélération matérielle du lancer de rayons intégrée aux cartes graphiques des séries RTX 20 et RTX 30, ainsi qu’aux futures cartes graphiques AMD RX 6000. Avant de terminer, je vous rappelle les exigences minimales et recommandées de la version compatible.