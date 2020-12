Si tu avais oublié un peu lancement, car il est de retour dans ce fan art, ou du moins sa bonne part, et pour cela il est accompagné d’une jolie illustration où l’on voit Lance toi Bulma ensemble dans un adorable fan art qui ravira tous les fans de Dragon Ball

lancement C’est l’un de ces personnages que peu importe s’il a eu peu d’apparitions par rapport aux autres, les fans l’adorent car il a l’une des personnalités les plus extrêmes de la série, avec deux personnalités. Dans l’un, cette fille est à un éternuement d’être une psychopathe blonde qui tire tout le monde avec une mitrailleuse sur un doux aux cheveux bleus qui éduque Son Goku déjà Krillin lors de votre formation initiale. Cependant, Dragon Ball Z: Kakarot explique aux fans ce qui est arrivé à Launch.

Bulma & Lunch main dans la main et riant! TBH, cette oeuvre a l’air TRÈS MIGNON !! Tout le mérite revient à SarriaArt. de dbz

Dans ce fan art on la voit rire avec Bulma dans sa bonne version de cheveux noirs à la fois avec des shorts et des t-shirts idéal pour être sur l’île tropicale où le Maison Kame. Car une série n’est pas complète sans les batailles, les bonnes histoires et les jolies filles qui nous touchent et nous amusent tant, sans aucun doute à la fois le cœur de cette grande série.

