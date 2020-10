Avec l’application SideSqueeze +, vous pouvez rendre votre mobile répond lorsqu’il est pressé, comme dans certains Google Pixels. C’est valable pour le Samsung Galaxy qui inclut un baromètre, également pour le Google Pixel 5. Et cela permet du lancement de l’assistant virtuel à la configuration de toute une série de paramètres, SideSqueeze + est super personnalisable.

Appuyer sur le téléphone pour qu’il réponde est un geste simple qui vous permet d’effectuer des actions sans fin, à condition que ce geste soit personnalisable. Sur Google Pixel 4, Pixel 3 et Pixel 2, le geste de pression lance Google Assistant (Active Edge), mais avec l’application SideSqueeze +, vous pouvez effectuer presque toutes les actions sur votre téléphone. Tous ne sont pas compatibles avec le geste de presser depuis l’application nécessite que le mobile dispose d’un baromètre (c’est ce qui vous permet d’enregistrer la pression exercée sur l’appareil), mais cela vaut la peine d’essayer si vous avez un téléphone compatible. Comme le Samsung Galaxy haut de gamme.

Appuyez sur le mobile et lancez l’Assistant, la caméra, une application …

SideSqueeze + analyse la pression exercée sur le téléphone de sorte que lorsqu’il détecte qu’il est pressé avec les mains, les différentes actions personnalisées sont exécutées. L’application vous permet d’assigner des gestes pour presser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, SideSqueeze + répond à une pression longue, une double pression longue et également lors de la compression et du déplacement du bras. Par combinaisons, ce ne sera pas le cas.

L’application a besoin d’accéder à certaines autorisations du téléphone afin d’obtenir les données de la pression exercée sur le mobile, il est également conseillé de supprimer l’optimisation de la batterie. Une fois prêt, vous pouvez configurer SideSqueeze + pour qu’il réagisse aux différentes façons de “ presser ” le téléphone. L’application vous permet d’ajuster la pression minimale pour lancer le geste, vous pouvez configurer la réponse haptique par vibration et, plus important encore, vous pouvez associer les différents types de geste avec actions téléphoniques et / ou applicatives. La liste est énorme: du blocage du mobile à l’allumage de la lampe de poche ou au saut de chansons, par exemple.

SideSqueeze + est gratuit pour la plupart des fonctions, même si vous devez déverrouiller l’utilisation ‘Pro’ pour avoir tous les gestes et fonctions disponibles (3,09 euros via un achat intégré). Son fonctionnement est efficace, réagit parfaitement après avoir appuyé sur le téléphone, transmet très bien la réponse et exécute instantanément l’action déterminée. Si vous cherchiez un moyen rapide d’effectuer des actions sur votre téléphone, SideSqueeze + est fait pour vous: peu de gestes sont aussi intuitifs, confortables et rapides à effectuer que d’appuyer sur le téléphone.

En plus des gestes de pression, SideSqueeze + vous permet d’exécuter des actions en appuyant sur l’écran, avec les boutons et même avec le S Pen

Vous pouvez télécharger SideSqueeze + dès maintenant sur Google Play: l’application est en accès anticipé, mais elle fonctionne parfaitement. Les actions de pression ne sont possibles que si le téléphone dispose d’un baromètre, quelque chose de commun dans la gamme S et Note de Samsung.

SideSqueeze +

