La semaine du Black Friday 2020 est déjà en cours et c’est un must pour tout acheteur qui a en attente l’achat de technologie et d’électronique avec les meilleures remises de l’année et avant la campagne de Noël où les prix ont tendance à augmenter.

Si ces derniers jours nous vous avons proposé une offre spéciale avec les meilleures offres lancées par PcComponentes, nous allons aujourd’hui nous concentrer sur la campagne lancée par Amazon. Une “semaine du vendredi noir” avec des milliers de produits en vente, dont “flash” pour une durée limitée et renouvelée quotidiennement, qui sera disponible jusqu’au 30 septembre où le géant du e-commerce terminera la campagne avec Cyber ​​Monday.

Sélection d’offres Black Friday 2020

On va avec ça en essayant de séparer le bon grain de l’ivraie car ce ne sont pas toutes de bonnes “offres” comme vous le savez bien et vous pouvez lire à la fin dans les conseils généraux pour mieux profiter de ces promotions. Ne chauffez pas, faites un budget préalable et comparez entre les détaillants, mais si vous voyez quelque chose qui vous convient, car les meilleures offres sont généralement épuisées. Bon achat!

Ordinateurs Smartphones, appareils portables et tablettes Découvrez les offres Samsung. Il y a de tout, du Samsung Galaxy M11 pour seulement 135 euros au haut de gamme comme le Galaxy S20 Plus pour 799 euros ou un Galaxy Note 4G pour 599 euros. Vous disposez également d’un bracelet Galaxy Fit2 pour seulement 39 euros. Offres Apple. Vous avez un iPhone 11 pour 760 euros ou l’iPhone 11 Pro pour 1099 euros, bien que nous voyions les meilleures offres dans les montres intelligentes Watch, série 4 ou 5 avec un modèle Cellular pour 374 euros. Si vous préférez Xiaomi, il y a aussi de bonnes affaires sur la série Redmi 9 pour un peu plus de 100 euros, un Note 8 Pro pour 180 euros ou le spectaculaire Black Shark 3 pour 449 euros. Le tout nouveau Realme 7 5G est en offre exclusive sur Amazon pour seulement 229 euros. Les smartphones Motorola sont également à prix réduit, le Moto G 5G Plus pour 299 euros ou le Moto G9 Play pour 140 euros. Sélection d’offres sur tablettes. Il existe de bons modèles de Samsung et Huawei. Si vous cherchez une montre intelligente ou un bracelet Huawei, en voici quelques-uns avec une réduction, la Band 4 Pro pour seulement 39 euros, la Watch GT Sport pour 69 euros ou la Watch GT 2 Sport pour 109 euros. Dans ce lien, vous avez d’autres mobiles proposés, comme le Realme 6I pour 149 euros, le Realme 7 5G pour 229 euros, le POCO X3 pour 229 euros ou le Oppo A5 2020 pour 129 euros. Xiaomi Mi 10 Lite 5G 6 / 64GB Gris Gratuit, pour seulement 209 euros Oppo a la série Reno avec des réductions allant jusqu’à 50%. Et plus de téléphones avec des réductions de Sony, Alcatel ou TCL. Amazfit GTS Smartwatch, pour 101 euros Accessoires pour smartphones. Il y a tout ce que vous cherchez, des couvertures, des protecteurs, des crayons, des écouteurs, des quais…. Tablette Lenovo Tab M10 Plus 10,3 ″ FHD 4/64 Go Wifi Gris, pour 169 euros Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128 Go Gris Interstellaire Gratuit, pour 229 euros. Samsung Galaxy A71 6/128 Go Prism Crush Black, pour 329 euros. Oppo A5 2020 3/64 Go Dazzling White Libre, pour 129 euros. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 12 / 256GB Mystic Bronze Gratuit, pour 999 euros. Asus Rog Phone 3 Strix 8 / 256GB Gratuit, pour 699 euros. Apple iPhone XS 512 Go Silver Free, pour 779 euros. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 Go Vert Gratuit, pour 169 euros. Motorola E6 Play 2 / 32Gb Steel Black Libre, pour 75 euros. Asus Zenfone 7 Pro 8 / 256Go Aurora Black Libre, pour 699 euros. Composants Sélection de composants avec remise. Cartes mères, boîtiers ATX, ventilateurs, Refroidissement liquide SSD Samsung à prix réduit, PCIe et SATA Asus TUF Gaming GeForce GTX 1650 OC Edition – Carte graphique (4 Go) pour 151 euros Kingston HyperX Fury RGB DDR4 3200Mhz RAM Mémoire PC-25600 32GB 2x16GB CL16, pour 119 euros -20% sur les SSD gaming Nfortec. 25% de réduction sur le stockage, principalement SSD PCIe et SATA SanDisk mémoire et stockage en vente Remise sur le stockage pour Western Digital Zotac GAMING GeForce RTX 3090 Trinity 24 Go GDDR6X, pour 1419 euros. Samsung 970 EVO Plus 500 Go SSD NVMe M.2, pour 85 euros. Kioxia EXCERIA 240 Go SSD SATA pour 30 euros. Carte mère MSI Z490-A PRO, pour 129 euros. Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB Liquid Cooling Kit, pour 54 euros. Intel Core i7-9700K 3.6Ghz, pour 269 euros. Moniteurs et téléviseurs Jusqu’à 25% de réduction sur un grand choix de moniteurs. Il y a environ 50 modèles proposés de toutes tailles, fabricants, prix et cibles, y compris les jeux Samsung Crystal UHD 2020 43TU7095 – 43 ″ Smart TV, pour 329 euros LG 86UN85006LA – Smart TV 4K UHD 217 cm (86 ″) pour 1899 euros Philips 55OLED854 / 12 – Smart TV OLED 4K, pour 1149 euros Samsung Crystal UHD 2020 65TU8005 – Smart TV 65 ″, pour 639 euros Moniteur BenQ GL2480 – Moniteur de jeu 24 ″ pour seulement 99 euros Hisense H65BE7400 Smart TV 65 ′ 4K pour 639 euros Philips TV Ambilight 70PUS8505 / 12, Smart TV 70 pouces 4K pour 899 euros Moniteur Asus VG32VQ TUF Gaming – Moniteur gaming incurvé 32 ″ WQHD (2560 × 1440, 144 Hz) pour 329 euros LG 43UN700-B – Moniteur professionnel 42,5 ″ 4K pour 499 euros Samsung S34J552 – Moniteur UltraWide QHD 34 ″ pour 299 euros MSI Optix MAG321CURV – 31,5 ″ UHD Curved Gaming Monitor, pour 399 euros ASUS VZ249HE 23,8 ″ Écran Full HD IPS Matte Black pour PC, pour seulement 111 euros -15% sur les téléviseurs, barres de son, projecteurs et plus encore. Moniteur incurvé compatible FreeSync / G-Sync Gigabyte G32QC 31,5 ″ LED QuadHD 165Hz, pour 309 euros. Asus VA27EHE 27 ″ LED IPS FullHD 75Hz, pour 119 euros. Samsung UE75TU7095KXXC 75 ″ LED UltraHD 4K TV pour 819 euros Jeux divers

Comment profiter du Black Friday

Ces grandes campagnes offrent toujours de gros rabais sur certains produits dont un consommateur peut profiter. Mais tout n’est pas or qui brille et il est pratique d’observer une série de conseils généraux pour ne pas être déçu. Nous vous rappelons les principaux:

Méfiez-vous des Noirs … Fraude. Il est essentiel de connaître le prix officiel fixé par le fabricant, le prix historique des produits et de faire une comparaison approfondie entre les détaillants. Vous serez peut-être surpris des différences, car certains détaillants peu scrupuleux parviennent même à augmenter les prix pendant la campagne et de la manière la plus grossière: ils augmentent les prix les semaines précédentes puis les baissent dans le noir comme s’il s’agissait de «bonnes affaires». Fais attention!

Préparez le panier. Ne chauffez pas, pensez à vos besoins et faites un budget préalable. Si vous êtes clair sur le produit que vous souhaitez acheter et que vous prévoyez (ou avez déjà vu sa publicité) qu’il sera proposé avec une réduction le Black Friday, vous pouvez préparer le panier avec ces articles à l’avance. Vous pouvez également ajouter ou activer des «listes de souhaits» comme base de vos intentions d’achat.

Mettez à jour vos comptes d’achat en ligne. Dans certaines plates-formes de commerce électronique, la vitesse lors de la pression sur les boutons d’achat est la clé pour accéder aux offres intéressantes. Les meilleurs durent quelques minutes ou secondes. Passez du temps à examiner vos comptes en ligne, vos informations personnelles, vos adresses de livraison et de facturation et vos modes de paiement. Si le détaillant en ligne le prend en charge, activez l’achat en un clic.

Carte de crédit – Sécurité. Les cybercriminels attendent ces jours d’achats massifs pour agir. Par mesure de sécurité, il est important d’utiliser une seule carte de crédit pour minimiser les risques et garantir une protection contre la fraude. La même chose avec tout autre mode de paiement, PayPal ou mots de passe pour les services bancaires en ligne. Si vous renforcez les mesures générales de cybersécurité contre les logiciels malveillants, tant mieux.

Suivi et localisation. Certains détaillants utilisent les données du navigateur pour déterminer leur emplacement géographique, et en fonction de cela, ils affichent différentes offres et différents prix aux utilisateurs dans différentes zones. Cela ne se produit pas sur tous les marchés ou chez tous les vendeurs, mais si vous souhaitez l’éviter, vous pouvez désactiver le suivi de localisation dans votre navigateur Web. D’autres possibilités sont d’utiliser le mode incognito ou des VPN pour les achats dans des régions tierces, mais soyez prudent avec les coûts supplémentaires d’expédition et de frais.

Il exige des garanties. Comme dans les périodes de «soldes», la garantie des produits achetés le Black Friday 2020 est la même qu’à tout autre moment. Exigez vos droits en tant que consommateur. En Espagne, deux ans minimum pour tout produit électronique. Idem pour les envois et retours (14 jours à compter de la réception du produit) ou le délai de livraison maximum (30 jours pour les achats sur Internet si un délai plus court n’est pas précisé). Des détaillants comme Amazon ou PcComponentes ont prolongé la période de retour.

N’oubliez pas le Cyber ​​Monday. Si vous n’avez rien acheté pendant la semaine de Black, vous pouvez revoir calmement la liste de courses le week-end prochain pour chasser cet article lors du “Cyber ​​Monday” qui aura lieu cette année le 30 novembre. L’idée est de profiter de la réduction sur la réduction que les détaillants offrent généralement s’ils n’ont pas vendu un certain produit et souhaitent supprimer le stock. Bien sûr, gardez à l’esprit que vous pouvez vous retrouver sans offre pour l’article que vous recherchez.

Remarque: Cette sélection contient quelques liens de nos affiliés, mais aucun des produits inclus n’a été proposé ou recommandé par eux ou leurs fabricants, mais choisi à notre propre discrétion.