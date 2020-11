Google continue de jeter les bases de la modularisation d’Android et, espérons-le, pouvoir au moins partiellement résoudre les problèmes de fragmentation. Le code source AOSP prévoit que Android Runtime serait le prochain module Project Mainline.

Project Mainline a été publié en mai 2019 et il s’agit, en gros, de morceaux d’Android – ou de modules – mis à jour à partir de Google Play, sans qu’il soit nécessaire de mettre à jour le système d’exploitation complet. Le Runtime Android est l’environnement d’exécution dans lequel les applications s’exécutent et le fait de pouvoir le mettre à jour facilement pourrait avoir ramifications intéressantes en matière de compatibilité et de sécurité.

Android 12, plus modulaire

L’une des nouveautés d’Android 11 était l’inclusion de neuf modules système supplémentaires à mettre à jour via Google Play. Selon le code source AOSP, la modularisation du système se poursuit et sous Android 12 (ou Android S, pour l’instant), quelque chose d’aussi important que le runtime de l’application sera un autre module Project Mainline.

L’environnement d’exécution -ART dans les dernières versions et Dalvik précédemment- est responsable de la traduction du code des applications et des services en instructions natives qui peuvent être exécutées. Étant un élément si important, tout changement en lui nécessite une mise à jour complète du système, quelque chose qui, malheureusement, n’arrive pas aussi souvent que nous le souhaiterions ou n’atteint pas directement les téléphones mobiles qui sont sur le marché depuis un certain temps.

En revanche, les modules Project Mainline sont mis à jour à partir de Google Play, via ce que l’on appelle les mises à jour du système Google Play, qui ils téléchargent par eux-mêmes et ils sont installés dès que le système est redémarré. De cette façon, les parties vitales du système d’exploitation peuvent être facilement mises à niveau et sans passer par le long processus qui implique la soumission d’un nouvel OTA avec des changements, des améliorations ou des corrections.

Comment mettre à jour Android Runtime à l’avenir

Il y a encore un long chemin à parcourir Android est un système entièrement modulaire, bien que le fait que l’environnement d’exécution lui-même soit l’un de ces modules nous donne un bon indice que c’est exactement ce que Google recherche. Nous verrons dans Android S (peut-être Android 12) ce que ce changement implique et quels autres composants système sont ajoutés aux modules disponibles.

Via | Police Android

