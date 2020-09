Aujourd’hui, nous sommes habitués à médias généralistes parler avec un certain naturel d’Internet et des entreprises associées applications mobiles ou services en ligne. Dans l’ensemble, son approche est encore perfectible. Mais avant l’an 2000, l’informatique était encore un sujet tabou dont peu de choses ont été dites, par suspicion ou ignorance. Une exception était ce que nous appelons Effet 2000 ou Y2K, un sujet informatique qui a été longuement couvert dans les médias du monde entier.

Cependant, l’approche était quelque peu sensationnelle. En partie parce que c’était une question épineuse et dont les conséquences pouvaient être graves, compte tenu du fait qu’elle affectait particulièrement les ordinateurs associés à installations électriques, centrales nucléaires et organismes publics de grande importance. Une erreur telle que celle qu’implique Effect 2000 pourrait impliquer pannes du réseau électrique, perte de données évalué en millions de dollars ou, dans le pire des cas, une réplique de ce qui s’est passé à Tchernobyl.

La réalité n’était pas telle. Les médias ont provoqué certains panique dans la population, qui ne pouvait guère ou rien faire pour résoudre Effect 2000, car il n’affectait pas leurs ordinateurs personnels. Pour sa part, entreprises et gouvernements du monde entier, ils sont venus investir plus de 300 000 millions de dollars pour résoudre le problème. Certains ont publié des correctifs, certains utiles, d’autres non, et certains mouvements néoludistes et / ou religieux ils ont annoncé la fin de la civilisation, combinant les illusions habituelles à l’approche de la fin du siècle ou du millénaire avec cet effet de l’an 2000. Mais si vous lisez ces lignes, vous saurez évidemment que cette Apocalypse n’est pas venue.

En général, l’apocalypse informatique que certains proclamaient ne s’est pas produite grâce à la prévoyance des informaticiens et des programmeurs du monde entier. Cependant, il y avait événements liés avec Effect 2000 partout dans le monde. Dans certains cas, de simples anecdotes qui ont causé nuisance aux citoyens ou aux personnes directement responsables. Dans d’autres cas, le problème était un peu plus grave, comme nous le verrons.

Un an plus tôt: Singapour et la Suède

L’effet 2000 a été discuté tout au long de 1999 face au public, mais la question était déjà sur les lèvres de beaucoup depuis plusieurs années. C’est plus, en Décembre 1988 la première réunion mondiale des coordinateurs nationaux de l’an 2000 Les Nations Unies. Bien que chaque pays ait géré cet effet de l’an 2000 comme il le savait ou pouvait, au niveau international ce qu’on appelait le Centre de coopération internationale de l’an 2000 a été créé, un moyen d’organiser les responsables de la question dans chacun des 120 pays qui y ont participé.

Le fait est qu’il y avait déjà des problèmes avant le début de l’année. Selon les médias de l’époque, le jour de Nouvel An 1999, les compteurs informatisés des taxis de Singapour Ils ont arrêté de travailler.

Ils ont également eu le même problème dans Suède, où les taximètres proposaient des prix bien inférieurs à l’habituel en raison de la danse des dates. Dans Suède, Effect 2000 a également fait son travail dans plusieurs aéroports tels que Stockholm, puisque les ordinateurs ne permettaient pas de créer des passeports temporaires après minuit le premier de l’année.

C’étaient certains des premiers avis qui ont été signalés dans le monde entier associés à l’effet 2000. Selon les experts de l’époque, des problèmes similaires ont été prévus tout au long de 1999, 2000 et aussi pendant une partie de 2001. Heureusement, les taximètres n’ont causé que problèmes aux clients et aux chauffeurs de taxi pendant une courte période de temps, et comme pour les passeports, le dommage manquait le vol impair. De plus gros problèmes arrivaient bientôt, du moins en théorie.

Un début d’année chargé au Japon

Bien qu’il ne soit pas le seul pays à avoir souffert de l’effet 2000 dans des installations sensibles telles que les centrales nucléaires ou le réseau de téléphonie mobile, Japon il était plus transparent que d’autres à cet égard. Par conséquent, on peut parler de plusieurs cas survenus dans ce pays par rapport à d’autres plus serrés que États-Unis, Chine ou Russie où ils ont sûrement rencontré des problèmes similaires mais ne les ont pas rendus publics.

Mis à part les conjectures, le problème qui a le plus retenu l’attention au Japon était l’alarme qui a sonné à minuit le 1er janvier 2000. Cela s’est produit à la centrale nucléaire de Onagawa. Selon les médias spécialisés, l’alarme a retenti à 00h02 début 2000 et s’est arrêtée à 00h12. Pendant ces dix minutes, les données relatives aux stations de surveillance, le rayonnement dans l’eau, la température de l’eau et les données liées à la météorologie n’ont plus été reçues. Au centre de Ishikawa un problème similaire sans données s’est produit, bien que dans ce cas aucune alarme ne se soit déclenchée.

Centrale nucléaire d’Onagawa en 2017. Source: The Mainichi Newspapers

La centrale nucléaire de Fukushima, qui allait devenir célèbre après le tsunami de 2011, a également subi l’effet 2000. Plus précisément, à 8h58 du matin du premier jour de 2000, «le système qui montre le position des barres de commande dans le cœur du réacteur il a échoué, laissant les opérateurs incapables de calibrer les positions des barres à l’aide du système. Le bogue a été résolu à 11 h 15 le même jour, quelques heures plus tard. Apparemment, l’horloge de l’ordinateur affecté avait été réglée au 6 février 2036.

Au Japon, le réseau de téléphonie mobile a également eu son effet particulier en 2000. Plus précisément, le réseau de l’entreprise NTT ou NTT DoCoMo, le plus grand du pays, a touché plusieurs modèles de téléphones mobiles ils ont accidentellement supprimé des messages reçus après 2000 au lieu de supprimer les anciens messages.

Un petit gros problème au Royaume-Uni

Peut-être l’une des conséquences les plus graves liées à Effet 2000 ou Y2K vécu au Royaume-Uni. Comme expliqué par The Guardian. Sérieux car il a affecté les systèmes informatiques du NHS, du National Health Service ou du UK National Health Service. À la suite de cette erreur informatique, 154 femmes enceintes a reçu des résultats erronés sur des tests sur le syndrome de Down.

À la suite de ces erreurs, quatre bébés sont nés avec le syndrome de Down de mères qui avaient été mal informées de leur faible risque de développer cette maladie génétique. Et bien que une enquête a été menée et une compensation financière a été effectuée, le dommage était déjà fait.

Le problème a été généré sur un ordinateur à partir de Hôpital général du Nord, à Sheffield. Malheureusement, ce problème se propagerait à neuf hôpitaux qui ont envoyé des échantillons à cet hôpital, qui centralisé les tests. Bien qu’au départ, le Service national de santé s’était préparé à éviter les problèmes liés à Effect 2000, il y avait erreurs dans les tests faite le 4 janvier 2000 à la suite d’un bug qui n’avait pas été corrigé et qui est resté actif jusqu’au 24 mai 2000.

Plus précisément, le problème consistait à mal calculer l’âge des mères en générant mauvais résultats. En conséquence, les mères à haut risque d’avoir des enfants atteints du syndrome de Down ont été classées comme à faible risque. Par conséquent, ils n’ont pas envisagé d’effectuer un test d’amniocentèse qui aurait confirmé ou exclu le syndrome.

