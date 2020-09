Pour la première fois, les clients Apple en Inde peuvent désormais acheter en ligne sur l’Apple Store. Apple a annoncé la semaine dernière que ses portes virtuelles devaient s’ouvrir le 23 septembre et que la page Web du magasin est maintenant en ligne.

Les clients en Inde attendent depuis des années pour acheter directement auprès d’Apple, comptant auparavant exclusivement sur un réseau de partenaires de distribution tels que les revendeurs Apple Premium pour les ventes et l’assistance. À partir d’aujourd’hui, les clients peuvent visiter apple.com/in/shop/ pour parcourir et acheter.

Pour en savoir plus sur la façon d’acheter directement auprès d’Apple, une nouvelle page «Moyens d’achat» est disponible. Des informations détaillées sont également disponibles sur le recyclage des anciens produits, l’expédition et la livraison, l’échange Apple et les tarifs de formation. Apple affirme que l’Apple Store en ligne en Inde offre plusieurs avantages importants, notamment une assistance en anglais et en hindi:

Façons d’acheter



Payer avec carte de crédit et de débit, carte de crédit EMI, RuPay, UPI, net banking et carte de crédit à la livraison. Les étudiants peuvent avoir droit à des économies supplémentaires.

Séances personnelles



Recevez une session en ligne 1: 1 gratuite avec un spécialiste Apple lorsque vous achetez certains produits en ligne auprès d’Apple.

AppleCare +



AppleCare + étend votre garantie avec jusqu’à 2 ans d’assistance technique et une couverture contre les dommages accidentels.

Suivez-nous sur Twitter pour les nouvelles quotidiennes de l’Apple Store.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: