Lundi a été une journée assez chargée pour Apple. La société a publié iOS 14.3, une mise à jour que nous détaillons déjà ici dans Explica.co. Cependant, la vague d’actualités n’est pas restée uniquement sur les smartphones du bloc. Ceux de Cupertino ont également annoncé que watchOS 7.2 offre désormais la possibilité de surveiller et de classer la capacité aérobie. C’est, bien entendu, une fonction sanitaire clé pour les titulaires de la Montre Apple.

Comme Apple l’explique bien, la capacité cardiorespiratoire, également appelée VO2 Max, “est le quantité maximale d’oxygène que le corps peut consommer pendant l’exercice, et peut être augmentée grâce à l’activité physique. “Bien que les informations soient souvent utilisées par les athlètes et les athlètes de haut niveau, la connaissance de ces données peut être essentielle pour éviter les problèmes de santé à l’avenir. Apple, en fait, recueille les recherches de l’American Heart Association:

L’AHA a reconnu un lien croissant entre une faible capacité aérobie et un risque accru de problèmes de santé majeurs à long terme. Parmi eux, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension et l’obésité. L’étude suggère même que la capacité aérobie est un facteur plus déterminant dans la prédiction du risque de mortalité que d’autres paramètres courants, tels que le tabagisme, le diabète et l’hypertension.