Le service Apple TV + a été lancé en novembre 2019. Tout de suite, Cupertino a commencé à trouver des moyens d’obtenir plus d’abonnés. Les écosystèmes iOS et tvOS étaient une évidence. Pourtant, Apple voulait toucher un public plus large. Pour rendre le service par abonnement plus attrayant et accessible, une application Apple TV a été ajoutée à certains téléviseurs. Certains modèles 2019 de la gamme LG étaient les premiers. LG a promis d’apporter un jour le contenu en streaming aux téléviseurs 2018, et il semble que ce jour est venu.

App Apple TV et LG Home

Plusieurs rapports Twitter, ainsi qu’un conseil de lecture à MacRumors, indiquent qu’Apple TV apparaît sur certains téléviseurs LG 2018 dans le lanceur d’applications LG Home.

Après avoir installé l’application, les utilisateurs peuvent louer, acheter et regarder des émissions de télévision et des films à partir de leurs bibliothèques iTunes. Ils peuvent également s’abonner aux chaînes Apple. Bien sûr, l’application vous permet également de vous abonner et de regarder Apple TV +.

Puis-je obtenir l’application sur mon téléviseur LG 2018?

LG n’a pas divulgué les téléviseurs 2018 qui proposeront l’application. Sur la gamme 2019 de la société, tous les téléviseurs OLED, les téléviseurs NanoCell (SM9X et SM8X) et les téléviseurs UHD (UM7X et UM6X) étaient compatibles.

Si votre téléviseur n’est pas inclus dans la mise à jour, vous pouvez vous tourner vers de nombreux autres appareils pour la compatibilité de l’application Apple TV.

D’ici octobre 2020, les téléviseurs intelligents 2018 de LG prendront également en charge AirPlay 2 et HomeKit. Nous nous attendons à voir les modèles LED «SK» et «UK», ainsi que les téléviseurs OLED «B8» à «Z8», recevoir cette mise à jour.