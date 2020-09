Les propriétaires de Smart TV Vizio auront désormais accès à l’application Apple TV, qui comprend Apple TV +, les chaînes Apple TV, ainsi que des films et des émissions de télévision à acheter et à louer. L’application est lancée dès aujourd’hui pour le téléviseur compatible SmartCast de Vizio.

Avec l’application Apple TV, les utilisateurs peuvent explorer l’ensemble du catalogue de films et d’émissions de télévision disponibles sur iTunes, ainsi que les chaînes Apple TV, qui activent des chaînes tierces au sein de la plate-forme Apple, notamment Starz, Showtime et CBS.

L’application Apple TV permet également d’accéder à Apple TV +, le propre service de streaming d’Apple avec un contenu original. Les consommateurs qui possèdent une Vizio Smart TV compatible peuvent désormais obtenir l’application Apple TV avec toutes ces fonctionnalités, car Apple a étendu ses services numériques à d’autres plates-formes.

Comme indiqué par Variety, les clients aux États-Unis peuvent s’abonner à Apple TV + avec un essai gratuit de trois mois via les téléviseurs Vizio SmartCast éligibles. Les abonnés actuels peuvent accéder à tout le contenu d’un téléviseur compatible en utilisant le même identifiant Apple activé sur un autre appareil.

L’application Apple TV est également disponible sur certains modèles de Smart TV de Samsung, Roku et LG. L’application peut également être installée sur les appareils Roku et Amazon Fire TV. Plus tôt cette semaine, LG a rendu l’application Apple TV disponible pour ses téléviseurs intelligents OLED 2018. La liste complète de tous les modèles pris en charge est disponible sur le site Web d’Apple, bien que les téléviseurs LG et Vizio ajoutés cette semaine n’y aient pas encore été ajoutés.

Consultez notre guide spécial sur tout ce qui est disponible sur Apple TV +.

