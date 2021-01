Nous comparons soigneusement le Samsung Galaxy S21 et l’iPhone 12 Pro Max pour vous aider à choisir le meilleur achat. Lequel est le meilleur de ces deux rivaux directs?

Écrit par Christian Collado dans Google Apps

Google Duo, l’une des applications d’appel vidéo de Google avec Meet, est devenue l’un des utilitaires les plus utilisés il y a quelques mois, lorsque des millions de personnes ont été forcées de rester à la maison et de communiquer avec leurs proches grâce à ces types d’outils . Mais très bientôt, certaines personnes ne pourront plus utiliser Google Duo comme d’habitude.

Cela a été découvert par 9to5Google lors de l’examen du code de la dernière version de Google Duo pour Android, où il a été découvert que Google se prépare à supprimer la compatibilité de Google Duo avec appareils non certifiés.

Google Duo cessera de fonctionner sur les appareils sans certification

Il y a quelques heures à peine, nous avons averti de l’intention de Google de faire fonctionner son application de messagerie uniquement sur les appareils Android certifiés à partir d’avril prochain.

Mais il semble que l’application de messagerie ne sera pas la seule affectée par cette mesure. Dans la dernière version de Google Duo, un chaîne de texte entrez le code de l’application, destiné à informer les utilisateurs d’appareils non certifiés que “Duo supprimera le compte de l’appareil”, et est donc recommandé télécharger les clips et l’historique des appels pour éviter de se perdre.

Comme nous l’avons expliqué à l’époque, pour qu’un mobile soit certifié par Google, il doit être examiné par la société du moteur de recherche et doit répondre à certaines exigences. Certains appareils non certifiés populaires comprennent aujourd’hui: mobiles huawei lancé en 2020 et 2021.

Pour l’instant, Google n’a pas annoncé officiellement cette mesure, mais il est fort probable que Duo rejoigne Messages en tant que deuxième application de la société à perdre la possibilité de s’exécuter sur des appareils non certifiés. Par conséquent, ceux qui ont un terminal de ce type ont deux options: changez votre mobile pour un mobile certifiéou passez à une autre application d’appel vidéo.