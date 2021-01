Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il y a presque 8 ans Tempête De Neige Il avait le même design dans son application de jeux déjà bien connue, qui vous permettait à la fois de discuter avec vos amis, ainsi que de rechercher dans la bibliothèque de certains des jeux qui ont le plus marqué la vie des joueurs dans le monde.

Mais le serveur nord-américain vient de faire un changement non seulement en apparence, mais aussi en fonctionnalité. Depuis, non seulement chaque jeu présente ses actualités et mises à jour de manière plus conviviale, mais chaque jeu est représenté de manière plus concrète. Le changement sera effectué prochainement sur le reste des serveurs de l’entreprise.

Voici à quoi ressemblent les jeux

et voici à quoi ressemble la nouvelle application.

De plus, ils ont changé le logo de la même application, car auparavant, en haut à gauche de l’application, le nom de l’entreprise était lu, ce qui était une grande polémique il y a quelques années, puisqu’ils voulaient changer le nom de Battlenet à Jeux Blizzard, mais les fans qui ont déjà eu une relation étroite avec le prénom se sont plaints du changement, la société a donc décidé de conserver le nom Battlenet mais en changeant le logo de l’application.

Le changement qui convient à l’application qui semblait un peu brut et simple pour le géant qu’il est Tempête De NeigeEn outre, en raison de la multitude de controverses et de décisions controversées que l’entreprise a prises, il est positif qu’elle essaie de laisser le passé derrière elle, en se concentrant sur un avenir meilleur.

