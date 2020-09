Arts électroniques continue de renommer ses offres en ligne avant la prochaine génération de consoles, jetant le nom Origin au profit de la nouvelle application de bureau EA. EA est officiellement entré dans le monde des clients de jeux sur PC en 2011 en relançant son gestionnaire de téléchargement EA existant sous le nom d’Origin. À l’époque, il s’était engagé à offrir une alternative à Valve’s Steam avec des fonctionnalités équivalentes. L’éditeur a publié tous ses jeux PC exclusivement sur son propre client, à commencer par Battlefield 3 en 2011. Cette pratique s’est terminée avec Star Wars Jedi: Fallen Order à la fin de l’année dernière, et presque toutes ses versions de cette période sont nouvellement arrivées sur Steam. depuis.

Le client PC d’EA n’a jamais été particulièrement populaire parmi les joueurs. Malgré de nombreuses critiques sur la plate-forme de Valve, elle reste la principale vitrine numérique sur PC avec de nombreux fans dévoués. On ne peut pas vraiment dire la même chose d’Origin, en raison d’un manque d’intérêt pour le catalogue d’EA ou de l’abondance d’options ailleurs sur le marché, en particulier depuis le lancement du nouveau concurrent de Steam, l’Epic Games Store. Alors qu’EA a attiré un soutien tiers sur son marché, la plupart sont restés fidèles à Steam, GOG et d’autres plates-formes tout au long de la vie d’Origin.

Alors que l’Epic Games Store apparaît comme le seul véritable concurrent pour la domination de Valve dans la distribution numérique sur PC, EA a décidé de se retirer de la course et de redresser sa marque dans le processus. Dans une tentative pour un nouveau départ, EA rebaptise Origin en tant qu’application de bureau EA, comme le rapporte VentureBeat. Cette nouvelle application sera principalement axée sur la prise en charge d’EA Play, le service d’abonnement précédemment connu sous les noms d’Origin Access et d’EA Access. Il continuera également à prendre en charge les versions Steam des jeux EA, agissant comme un lanceur secondaire, un peu comme uPlay d’Ubisoft et Bethesda.net.

S’adressant à VentureBeat, le vice-président senior d’EA Michael Blank a souligné le raisonnement derrière le changement de nom en EA Desktop App d’Origin. Il promet une expérience globale plus rapide qui amène les joueurs à leurs jeux avec des temps de chargement plus courts. Il met également l’accent sur le cross-play, quelque chose qu’EA partage avec ses nouveaux partenaires dans Game Pass chez Microsoft. Blank va jusqu’à promettre qu’un grand nombre de nouveaux jeux seront « cross-play par défaut ». En plus de tout, Blank dit qu’EA n’a pas fini de déployer les annonces et qu’au moins une autre surprise est encore en réserve pour les clients intrigués par cette nouvelle direction. Tout le monde peut deviner exactement ce que cela pourrait signifier, mais une sorte d’accord avec Sony pour ses offres de nouvelle génération ne semble pas totalement hors de question.

Pour ceux qui ont utilisé Origin au cours de sa vie, que ce soit pour jouer au dernier Arts électroniques sortie ou un jeu indépendant sans rapport qui vient de se trouver sur la plate-forme d’EA, il n’y aura pas beaucoup de deuil sur cette perte. Personne ne sera nostalgique d’Origin sur toute la ligne, d’autant plus qu’il existe désormais plus de moyens d’accéder au catalogue d’EA sans être enchaîné à son application. Origin fonctionnait très bien en tant que lanceur pour Battlefield et Titanfall, mais il n’a jamais accumulé la bibliothèque dont il avait besoin pour devenir le premier choix de quiconque. Ce mouvement pour rendre le programme plus comme un lanceur a été long à venir, mais il est néanmoins apprécié.

