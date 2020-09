Le PDG et fondateur de Charmr, Manish Methai, avec son chiot Ladoo, nommé d’après un dessert indien. (Photo gracieuseté de Manish Methai)

Au lieu de glisser vers la droite, une nouvelle application de rencontres demande aux cœurs solitaires de «pousser la patte» pour trouver une correspondance potentielle.

Charmr, une start-up basée à Bellevue-Wash., espère nouer des relations amicales et amoureuses grâce à la passion des gens pour les animaux de compagnie.

Le PDG et fondateur Manish Methai a été présenté à un chiot maltais nommé Goodie lors de son deuxième rendez-vous avec une femme. L’homme et le chien s’entendaient bien, et Methai se rendit compte que la bonne opinion de Goodie sur lui importait à son rendez-vous – qu’il épousa finalement.

« L’une des choses qui a scellé l’accord, c’est que son chien a approuvé. » Dit Methai.

La société a officiellement été lancée en mars, bien que Methai travaille sur l’idée depuis plus de deux ans. L’application compte des centaines d’utilisateurs actifs axés sur la région de Seattle et prévoit de s’étendre à Washington et sur la côte ouest. Charmr compte sept employés.

La pandémie COVID-19 a temporairement fermé certains des lieux de rencontre des utilisateurs de l’application, mais les interactions extérieures étant généralement plus sûres que d’être à l’intérieur, les personnes et les animaux domestiques sont toujours en mesure de trouver des parcs pour chiens, des restaurants et des brasseries qui accueillent l’ensemble à quatre pattes.

« Vous êtes à la maison, vous avez un animal de compagnie maintenant, vous voulez vous connecter avec d’autres personnes qui ont des animaux de compagnie », a raisonné Methai.

En plus de faciliter les dates, l’application partage des réductions dans les restaurants acceptant les chiens et cherche à ajouter des hôtels et d’autres services pour animaux de compagnie. Charmr est gratuit pour les utilisateurs, et Methai a déclaré qu’il souhaitait explorer l’idée de vendre des publicités à des entreprises liées aux animaux de compagnie. Le nom de la plate-forme a été inspiré par des personnes complimentant les animaux de compagnie mignons comme des «charmeurs».

Il existe d’autres applications de rencontres de renom dans l’espace et des options spécifiques aux chiens, notamment Wowzer, basé à Seattle, qui était auparavant présenté dans .. Dig, une autre application pour les amateurs de chiens, a lancé le mois dernier Tabby, une application pour les fans de félins. Methai a déclaré que sa startup est unique pour accueillir tous les amoureux des animaux, qu’ils soient rongeurs, reptiles, aviaires ou équins.

Nous avons rencontré Methai pour ce Startup Spotlight. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Que fait votre entreprise? Notre mission est d’aider les amoureux des animaux à la recherche de matchs romantiques à se connecter par un moyen plus moderne: une application qui les associe en fonction de leur point commun, un amour pour les animaux de compagnie. Charmr supprime les pressions liées aux fréquentations en mettant l’accent sur les animaux de compagnie, afin que vous puissiez passer du temps confortablement et créer des amitiés durables ou des relations potentiellement plus sérieuses. Nous offrons également à nos utilisateurs des réductions dans les restaurants et services qui acceptent les animaux. Cette fonctionnalité encourage les matchs à se rencontrer dans des lieux publics avec leurs animaux de compagnie et à utiliser des offres. Charmr est ouvert à tous les amoureux des animaux, qu’ils aient ou non actuellement un animal de compagnie.

L’inspiration nous a frappés quand: L’idée a surgi lorsque j’ai rencontré ma femme et vu à quel point son chien a joué un rôle important dans le déclenchement de notre relation amoureuse. Une fois que son chien m’a approuvé, le reste était de l’histoire.

VC, Angel ou Bootstrap: Bootstrapping. Je mets en commun l’argent de mes fonds personnels et de mes amis proches. J’ai abandonné un petit pourcentage de Charmr en échange de l’argent nécessaire au développement d’applications et au marketing.

Notre «sauce secrète» est: Exploiter le marché de niche des amoureux des animaux. En se concentrant sur ce marché, les utilisateurs ont automatiquement un intérêt commun, ce qui fournit un déclencheur de conversation. Contrairement à d’autres applications de rencontres, nous ne nous concentrons pas sur les connexions ou la pression du mariage. Notre vision est de créer un environnement décontracté en nous concentrant sur une passion pour les animaux de compagnie.

L’interface de l’application Charmr. (Image Charmr)

Le geste le plus intelligent que nous ayons fait jusqu’à présent: Partenariat avec des entreprises locales présentées dans une section spéciale de notre application. Nous travaillons également avec des organismes de bienfaisance et des services d’adoption d’animaux qui sont promus lors de nos événements et campagnes sur les réseaux sociaux. Avec nos partenaires, nous organisons des événements communs, ce qui réduit nos coûts de marketing et offre une chance de se connecter avec les amoureux des animaux. Nous renforçons la communauté grâce à la création de contenu, aux médias sociaux et à notre newsletter mensuelle, Charmr Treats, qui contient des divertissements liés aux animaux de compagnie.

La plus grosse erreur que nous ayons commise jusqu’à présent: Ne pas apprécier l’importance de représenter la communauté des animaux de compagnie au sens large. Nous avons initialement établi des partenariats avec les plus grandes communautés au service des propriétaires de chiens et de chats, mais nous n’avons pas inclus les propriétaires d’animaux plus de niche. Nous corrigeons notre erreur en nous associant à des expositions virtuelles pour les animaux de compagnie tels que les reptiles, les chevaux et les oiseaux. Notre vision est de représenter tous les types d’animaux de compagnie et nous construisons ces relations.

Quel chef d’entreprise ou cadre voudriez-vous le plus travailler dans votre coin? Mark Cuban. Il est un défenseur des propriétaires de petites entreprises et présente en tant qu’investisseur sur Shark Tank. Cuban fournit des investissements ainsi que les connaissances de ses entreprises prospères. Il a investi dans des sociétés liées aux animaux de compagnie telles que Dog Threads et Shake it Pup! Il comprend l’industrie des animaux de compagnie et son potentiel.

Notre activité de team building préférée est: Sortir dans nos bars et restaurants préférés pour animaux de compagnie. Nous aimons aussi profiter de notre temps dans un parc entouré de nos amis à fourrure et écailleux.

La principale chose que nous recherchons lors de l’embauche est: A partagé notre passion pour les animaux de compagnie et notre enthousiasme pour notre concept. Nous recherchons des personnes enthousiastes à l’idée d’aider les gens à se connecter. Nous voulons des fonceurs motivés pour aider notre entreprise à se développer et qui souhaitent s’impliquer dans leurs communautés locales d’animaux de compagnie.

Quel est le conseil que vous donneriez à d’autres entrepreneurs débutants: Parfois, vous pouvez être votre pire ennemi. Mais la vérité est que nous sommes capables de tout ce que nous pouvons imaginer si nous avons la bonne discipline et la bonne attitude. Ne laissez pas votre situation passée ou actuelle être une excuse pour ne pas exploiter votre potentiel. Prenez une grande respiration et créez des objectifs hebdomadaires, mensuels et trimestriels pour suivre vos progrès. De petits pas valent mieux que pas de pas. Si vous êtes discipliné avec votre nouvelle routine, vous verrez juste après quelques mois à quel point vous êtes venu lorsque vous avez commencé. Profitez du processus.