Samsung Health, l’application santé développée par le constructeur et adaptée pour Android autre que le Galaxy, est sur le point d’introduire un changement significatif: forcera tous les utilisateurs à se connecter avec un compte Samsung. Ceux qui ignorent la «connexion» devront s’inscrire auprès de Samsung.

Le créneau des applications sportives est de plus en plus large, ce n’est pas en vain qu’elles ont subi une véritable explosion de téléchargements en 2020 en raison des restrictions de mobilité. Il y a Applications sportives indépendantes, des marques de sport, des gymnases les plus populaires et même les fabricants de mobiles, tels que Samsung Health. Il offre des records sportifs, des valeurs saines et même des entraînements; avec l’avantage qu’il n’est pas exclusif aux mobiles Samsung. C’est pourquoi il était possible d’utiliser l’application sans s’enregistrer, ce qui est en train de changer.

Si vous souhaitez utiliser Samsung Health, vous devez vous inscrire auprès de Samsung

L’application santé offre un moyen confortable, simple, visuel et assez complet de garder une trace d’une multitude de valeurs saines. En plus de permettre l’inscription sportive, avec podomètre intégré, Samsung Health vous permet d’ajouter la quantité de café prise quotidiennement, la tension artérielle, la fréquence cardiaque et vous pouvez même suivre la santé des femmes. Le tout sans que l’utilisateur Samsung Health ne s’enregistre, ce qui changera en janvier 2021.

Comme nous pouvons le lire dans l’application (section ‘Avis’), avec le prochain Samsung Health version 6.15 l’enregistrement avec un compte Samsung sera indispensable. Cela impliquera que tous ceux qui l’utilisent sans s’inscrire, et qui n’ont pas le compte susmentionné, un doit être ouvert s’ils souhaitent continuer à utiliser Samsung Health. Sinon, l’application cessera de fonctionner en janvier 2021, avec la sortie de la version 6.15; toutes les données étant perdues en cas de suppression de l’application.

Si vous faites partie de ceux qui utilisent les services Samsung Health sur votre mobile, assurez-vous de l’avoir enregistré avec un compte Samsung si vous souhaitez conserver toutes les données enregistrées. Une fois la version 6.15 entrée en vigueur Il ne sera plus possible de sauter l’enregistrement lors de l’utilisation de l’application.

