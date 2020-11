Disney Plus est sur le point d’atterrir Amérique latine et certains se demandent quelle sera la meilleure façon de regarder des séries ou des films dans le confort du canapé. Si vous en avez un Samsung Smart TVVous avez de la chance, car le fabricant a confirmé que l’application officielle sera disponible dans l’App Store.

Samsung a confirmé sur son site Web au Brésil que Application Disney Plus sera disponible pour tous les modèles de Smart TV lancée entre 2016 et 2020. Celui-ci peut être téléchargé directement depuis l’App Store, comme avec d’autres applications, et sera proposé dans tous les pays où le service sera activé à partir du 17 novembre prochain.

Pour l’instant, les pays confirmés qui peuvent avoir accès à l’application Disney Plus sur un téléviseur Samsung ce sont le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, le Pérou et le Panama. L’Équateur, le Costa Rica et l’Uruguay ne sont pas mentionnés dans le communiqué de presse, bien qu’ils puissent être disponibles ultérieurement.

Avoir l’application directement à la télévision faciliterait l’accès pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les appareils de streaming. Ceux qui ne possèdent pas de Smart TV et souhaitent payer un abonnement mensuel ou annuel au service peuvent choisir de alternatives comme le Roku, Apple TV, Amazon Fire TV Stick ou diffuser à l’aide du Chromecast De votre ordinateur.

L’application Disney Plus est également disponible sur les consoles de jeux vidéo comme la PlayStation 4 ou la Xbox One et dans quelques jours également sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Comme avec Netflix et Prime Video, il est possible que certains câblo-opérateurs locaux offrent un accès à l’application directement du décodeur, bien que ce ne soit pas officiel et pourrait prendre des semaines.

Prix ​​Disney Plus en Amérique latine

Disney Plus arrivera en Amérique latine à partir du 17 novembre. Le service propose des séries et des films originaux tels que The Mandarlorian et les prochaines sorties de l’univers cinématographique Marvel, ainsi que tout le contenu de The Walt Disney Company, y compris des films de Disney, Pixar, Star Wars, National Geographic et plus encore.

Si vous décidez de le louer moyennant des frais mensuels, les prix sont les suivants:

Disney Plus en Argentine: 385,00 $ ARS / mois ou 3850,00 $ ARS / an.

Disney Plus au Brésil: 27,90 BRL / mois ou 279,90 BRL / an.

Disney Plus au Chili: 6500,00 $ CLP / mois ou 64900,00 $ CLP / an.

Disney Plus en Colombie: 23900,00 COP / mois ou 239900 COP / an.

Disney Plus au Pérou: PEN 25,90 $ / mois ou PEN 259,90 $ / an.

Disney Plus au Mexique: 159,00 $ MXN / mois ou 1599,00 $ MXN / an.

Disney Plus au Costa Rica, en Équateur et au Panama: 5,99 USD / mois ou 59,99 USD / an.

Disney Plus en Uruguay: 7,49 USD / mois ou 74,99 USD / an.

Disney propose actuellement une promotion annuelle avec une réduction de 15,5% pour ceux qui s’abonnent avant le 16 novembre.

Argentine: inscrivez-vous pendant un an à Disney + pour 3250 ARS $ (prix normal: 385,00 / mois ou 3850,00 ARS / an).

Brésil: inscrivez-vous pour un an à Disney + pour 237,90 BRL $ (prix normal: 27,90 BRL $ / mois ou 279,90 BRL $ / an).

Chili: inscrivez-vous pendant un an à Disney + pour 54 900 CLP $ (prix normal: 6 500,00 CLP / mois ou 64 900,00 CLP / an).

La Colombie: inscrivez-vous pendant un an à Disney + pour 203 900 COP $ (prix normal: 23 900,00 COP / mois ou 239 900 COP / an).

Mexique: inscrivez-vous pour un an à Disney + pour 1359 MXN $ (prix normal: 159,00 $ MXN / mois ou 1599,00 $ MXN / an).

Pérou: Inscrivez-vous pendant un an à Disney + pour 220,9 $ PEN (prix normal: 25,90 $ PEN / mois ou 259,90 $ PEN / an).

Équateur, Panama et Costa Rica: Inscrivez-vous pendant un an avec Disney + pour 50,90 USD (prix normal: 5,99 USD / mois ou 59,99 USD / an).

L’article L’application Disney Plus arrivera sur les téléviseurs intelligents Samsung en Amérique latine a été publié dans Hypertext.