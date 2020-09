Documents by Readdle est une application de gestion de fichiers populaire disponible pour iPhone et iPad qui remplace l’application Fichiers d’Apple. L’application a été mise à jour aujourd’hui à la version 7.4, qui apporte un nouveau VPN intégré qui fonctionne non seulement avec Documents, mais également avec toute autre application iOS.

En tant qu’application de gestion de fichiers, Documents est une solution avancée avec des dossiers locaux, des serveurs, une intégration avec des services tiers et un navigateur Web intégré. Avec la version 7.4, l’application dispose désormais de son propre VPN.

Si vous ne connaissez pas le terme, un VPN est un réseau privé virtuel qui protège votre navigation et rend difficile le suivi de vos activités en ligne, ce qui peut être utile pour les réseaux Wi-Fi publics. Un VPN vous permet également de modifier votre emplacement pour accéder aux sites Web et aux services d’autres régions.

Selon Readdle, plus de 11 millions de personnes utilisent l’application Documents pour naviguer sur le Web, car l’application permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers des années avant que Safari n’ajoute cette option. Afin de rendre cette expérience plus sécurisée, la société présente aujourd’hui son service VPN payant.

Voici comment Readdle décrit le VPN intégré dans l’application Documents:

Profitez de vos films, musiques et sites Web préférés partout. Modifiez votre emplacement virtuel pour accéder à tout site Web ou application pouvant être restreint pour vous. Regardez Netflix, Disney + et Hulu, écoutez Pandora et profitez de nombreux autres services où que vous soyez. Protégez vos données en ligne. Lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public, les pirates peuvent facilement voler vos informations sensibles telles que les mots de passe et les numéros de carte de crédit. Le VPN crypte vos données, donc aucun mauvais œil ne vous regarde pendant que vous envoyez un e-mail important ou que vous utilisez les services bancaires en ligne dans votre café local.

Les utilisateurs peuvent s’abonner au VPN de Readdle en accédant au nouvel onglet VPN dans l’application Documents. Il existe un essai gratuit avec 50 Mo de données par jour et vous pouvez vous abonner au forfait illimité pour 12,49 USD par mois ou 89,99 USD par an. Une fois le VPN activé, l’entreprise promet que toutes les données de navigation seront protégées et que l’utilisateur peut changer son emplacement dans 27 pays différents afin de contourner les restrictions géographiques virtuelles.

Documents by Readdle est disponible gratuitement sur l’App Store. L’application nécessite un iPhone, iPod touch ou iPad exécutant iOS 11 ou une version ultérieure. Dans une note connexe, la société indique que l’application Documents sera mise à jour cet automne avec des widgets et d’autres fonctionnalités iOS 14.

