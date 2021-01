Si vous faites partie de ceux qui ont utilisé l’application Dplay sur votre téléphone ou tablette, vous aurez déjà remarqué que ladite application est passée à Discovery +, le service payant d’abonnement à une chaîne de divertissement. Les applications changent sur Android et iOS pour offrir du contenu premium à partir de janvier.

Discovery réinvente ses différentes plateformes vidéo pour compléter son offre télévisuelle avec du contenu premium. Un tel contenu sera proposé sous Discovery +, une plateforme qui sera disponible dans les catalogues télévisuels des opérateurs ainsi que sur les téléphones portables et tablettes. Bien sûr, avec un compromis: ceux qui ont accédé au contenu gratuit à l’aide de l’application Dplay doivent payer s’ils veulent continuer à y jouer.

L’application Discovery + est désormais disponible en magasin

Discovery + est déjà actif dans les applications

Discovery Digital, l’entreprise derrière les applications et la plateforme de télévision, a déjà déplacé l’application de Dplay vers Discovery +, votre nouveau service de streaming pour les appareils mobiles. Le changement est notoire car il modifie non seulement le nom, l’icône et l’interface, mais également l’utilisation de l’application elle-même.

Jusqu’à présent, Dplay offrait un accès gratuit et annoncé à l’offre ouverte émise par DMAX et DKISS. Depuis l’appli le live pouvait être joué et donnait également accès à la vidéo à la demande avec du contenu déjà diffusé, le tout gratuitement. Cela change avec le passage à Discovery +: les utilisateurs de l’application ont le contenu proposé jusqu’à présent, bien qu’ils aient également accès à du contenu non publié en Espagne (Découverte + Originaux), ils auront des saisons complètes des différentes séries et verront également inclus les documentaires de la BBC.

Pour lire le contenu Discovery +, vous devez vous abonner

Discovery + est une plateforme mondiale de streaming par abonnement qui est déjà passé du contenu gratuit (Dplay) à l’offre premium. Les utilisateurs qui ont déjà utilisé Dplay auront reçu une offre dans leur courrier pour utiliser Discovery + avec une réduction. Sinon, le coût de l’abonnement est de 4,79 euros par mois.

découverte +

L’application Share The Dplay passe à Discovery + et passe de la gratuité à l’offre de contenu “ premium ”