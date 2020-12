L’application Telegram vient d’être mise à jour en version 7.3 avec un bon nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment celle dont nous avions déjà parlé en beta: les chats vocaux. En outre, Telegram vous permet de déplacer l’application vers la SD, améliore le chargement des autocollants, propose de nouvelles animations et bien plus encore.

La messagerie instantanée sur les téléphones mobiles n’est pas seulement l’un des piliers de la communication, mais aussi a fini par rassembler beaucoup plus de fonctions. Et il n’y a pas d’application qui soit plus déterminée à innover que Telegram; ce n’est pas en vain que son historique de mise à jour est aussi étendu que prolifique. Et constant: nous avons déjà une nouvelle mise à jour parmi nous. Très juteux, cela montre que nous sommes aux portes de Noël.

Il est désormais possible de communiquer en groupe via des chats vocaux

Telegram a officiellement inclus les appels de groupe, mais pas de la même manière que d’autres applications de messagerie, telles que WhatsApp ou Facebook Messenger. Au lieu d’ouvrir des salles où tout le monde peut communiquer en même temps, Telegram opte pour des conversations vocales, une sorte de groupes de discussion qui ressemblent plus à des canaux de talkie-walkie qu’à des appels réels.

De nouveaux chats vocaux Telegram peuvent être créés dans n’importe lequel des groupes. Les invités de la conversation pourront se parler avec le mécanicien de ‘pousser pour parler‘(‘ push to talk ‘ou PTT). Chaque administrateur peut créer un chat vocal et inviter qui bon lui semble, l’ensemble du groupe n’a pas besoin d’être présent. De cette façon, une autre couche de conversation est créée où chaque contact qui intervient utilisera sa voix.

Outre les nouveaux chats vocaux, qui concentrent l’attention dans la section actualités, Telegram 7.3 inclut beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités:

Les autocollants se chargent plus rapidement. Telegram optimise le chargement des autocollants, à la fois animés et statiques. Et cela permet de visualiser le contour plus tôt afin que l’autocollant puisse être reconnu sans être complètement vu.

Les fichiers peuvent maintenant être téléchargés directement sur la carte SD. Les utilisateurs qui ont besoin d’espace sur leur téléphone peuvent choisir SD comme stockage de téléchargement.

Nouvelles animations. Telegram pour Android améliore les animations dans différentes actions de l’application. Comme dans les profils, dans le compteur de messages ou dans le bouton nouveau message.

Améliorations de l’éditeur multimédia. Sur Android, vous pouvez modifier les photos déjà envoyées pour inclure des effets ou des autocollants. Telegram anime encore plus d’Emojis.

Nouvelle plateforme de suggestions et d’erreurs. Telegram a créé une page où tout le monde peut détailler les erreurs trouvées dans les applications, il est également possible d’incorporer des suggestions pour les futures versions de Telegram.

Telegram 7.3 est maintenant disponible dans le Google Play Store: vous pouvez télécharger la mise à jour à partir de là. Dans le cas où vous souhaitez tester les chats vocaux, vous devez attendre tous les utilisateurs qui vont participer avoir la dernière version de Telegram.

