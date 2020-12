Avant de lancer des améliorations et des nouveautés dans une application, il leur est habituel de disposer de tests et de nouvelles fonctions et l’analyse du code source d’une application peut servir de méthode pour savoir ce qui est à venir. Quelque chose que nous pouvons maintenant appliquer à l’application Google.

Et c’est que le code source de la dernière version disponible a fait la lumière sur certaines des fonctionnalités qui pourraient figurer dans les futures mises à jour. Et attention, ce sont des améliorations intéressantes, car le code de la dernière version bêta de l’application Google révèle comment ils préparent l’arrivée du contrôle via des systèmes biométriques pour améliorer la confidentialité lors de l’utilisation du navigateur et la surprise occasionnelle que nous allons maintenant voir.

Trois nouvelles fonctions

Google envisage, ou du moins semble-t-il, d’aller plus loin dans son application en termes de sécurité et de protection de la vie privée des utilisateurs, il envisage peut-être l’introduction d’un système de verrouillage utilisant un certain type de contrôle d’accès biométrique, soit une empreinte digitale, soit une identification faciale. Éléments révélés par la dernière version bêta de l’application Google.

C’est que lorsque nous utilisons le mode navigation privée pour naviguer et que la session est bloquée pendant une période d’inactivité, nous devons utiliser un système d’accès biométrique (en fonction de ce que nous avons configuré) pour confirmer notre identité.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté qui pourrait venir dans une future mise à jour, puisque dans la même application, dont on se souvient, se trouve la version 11.39.7, elle soulève également une amélioration du contrôle des appareils connectés dans la maison intelligente. Plus exactement, les appareils Nest pourraient, ce qui pourrait voir comment l’option qui permet les désactiver pour qu’ils ne sonnent pas lorsque nous ne sommes pas à la maison.

Enfin, une autre des fonctions possibles que révèle l’application de la version bêta est la capacité d’apprendre aux utilisateurs à prononcer des mots, ce qu’ils appellent “Mode pratique orale” o “Mode pratique orale”. Une fonctionnalité qui semble être limitée à l’anglais bien qu’elle puisse prendre en charge plusieurs langues.

“Speaking Practice Mode” serait une sorte de tuteur qui montrerait un mot à l’utilisateur, puis lui demanderait de le répéter, ainsi que des invites pour reproduire la prononciation correcte.

Ces fonctions peuvent ou non atteindre l’application Google à l’avenir, mais ce qui est clair, c’est que nous verrons des mouvements dans un proche avenir.

Google

Via | Développeurs XDA

Partager L’application Google révèle l’accès avec le système biométrique, plus de fonctions pour Nest et un tuteur pour prononcer les mots