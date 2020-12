Au fil du temps, vous pouvez accumuler un bon nombre de fichiers et de documents dans Google Drive, et à moins de passer un bon moment à les organiser, vous aurez peut-être du mal à les retrouver plus tard. Pour vous faciliter la tâche, Google a annoncé améliorations de la recherche intégré à l’application Google Drive pour mobile.

La recherche intelligente de Google Drives est plus intelligente après l’installation de la dernière version sur Android et iOS, et elle inclut désormais suggestions intelligentes à mesure que vous tapez, en plus de vous montrer les recherches précédentes, y compris celles que vous avez effectuées sur d’autres appareils (comme sur votre PC).

Trouvez vos documents plus facilement

Google souligne l’importance des améliorations de la recherche en ce moment où, pandémie entre les deux, de nombreuses personnes ont besoin d’avancer ou de consulter du travail lorsqu’elles ne sont pas devant le PC, mais depuis le mobile. La recherche intelligente disponible dans l’application Drive pour Android et iOS est désormais similaire à celle présente dans la version de bureau.

Les changements introduits sont au nombre de deux. D’une part, lors d’une recherche, ils incluent suggestions et recherches récentes sur Google Drive, quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils ont été créés. Ces suggestions sont basées sur l’activité Web et dans les applications stockées par Google, elles doivent donc être activées pour votre compte.

D’autre part, ils incluent suggestions intelligentes à mesure que vous tapez, y compris les noms de personnes, les mots-clés et les fichiers auxquels vous avez récemment accédé.

Google a commencé à activer cette nouveauté pour tous les utilisateurs de la dernière version de Google Drive sur Android et iOS, bien que cela puisse prendre plus de 15 jours pour qu’il soit disponible sur tous les comptes.

