Comme certains utilisateurs l’ont partagé, Google a introduit des annonces dans son application de contrôle domotique, Google Home. Comme le montrent les captures d’écran, sous des appareils capables de lire du contenu multimédia une annonce vous incite à utiliser Sling, une plateforme de streaming télévisé.

Les publicités et l’utilisation du téléphone sont si intrinsèquement liées que nous ne sommes plus surpris que la publicité apparaît même dans les applications les plus insoupçonnées. Et moins dans les applications qui sont de Google: si nous voyons de la publicité dans des options telles que Discover, pourquoi n’apparaîtrait-elle pas dans d’autres applications de l’entreprise? Eh bien, Google Home est le prochain à se joindre à la tentative de rentabilisation des installations.

Google Home suggère des services de streaming

Captures d’écran d’annonces sur Google Home. Captures d’écran d’Android Police

Les publicités apparues dans l’application qui contrôle les appareils Google, les enceintes, les ampoules et autres objets connectés à la maison ils ne sont pas trop intrusifs, mais cela ne signifie pas qu’ils cessent d’être des publicités indésirables. Comme souligné dans Android Police, certains utilisateurs de Home aux États-Unis ont vu comment l’application leur suggérait d’utiliser Sling, une plate-forme de streaming télévisé.

Les publicités sont mises en œuvre sous la forme d’une suggestion. Lorsque vous ouvrez l’application Google Home et que rien ne joue, les appareils compatibles Google Cast émettent un avertissement suggestif “Écouter la télévision en direct‘(‘ Regarder la télévision en direct ‘). En cliquant sur cet avis, Google Home affiche une annonce Sling invitant l’utilisateur à envoyer les chaînes de télévision proposées par la plateforme vers l’appareil connecté. C’est une première annonce, mais ce ne serait pas étrange si Google Home pour suggérer d’autres plateformes de streaming vidéo, également des applications musicales sur des enceintes connectées.

Pour le moment les publicités n’ont été vues qu’aux États-Unis. Nous avons vérifié plusieurs applications Google Home installées sur nos téléphones sans découvrir de traces de la publicité susmentionnée. Il ne serait pas surprenant que cette stratégie soit étendue à tous les pays.

Via | Police Android

Partager L’application Google Home commence à diffuser des annonces pour certains utilisateurs