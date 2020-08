Cela fait plus d’un an que les différentes applications de Google ont commencé à obtenir un thème sombre pour s’adapter au sélecteur de mode à l’échelle du système d’Android 10. Certains ont été incités à l’adopter (Contacts, Messages, Téléphone, Photos), d’autres ont mis un peu plus de temps (Gmail, Recherche), et quelques-uns ont été très lents à sauter dans le train en marche (Drive, Traduire, Chat). Maps et Home sont plus lents que tous ces éléments combinés, et aujourd’hui, ce dernier a finalement fait le saut du côté obscur.

Et quel saut! Avec la v2.27, l’application a entièrement revêtu une teinte plus foncée de la tête aux pieds. Icônes, textes, graphiques, boutons, tout est adapté au nouveau thème. J’ai creusé profondément dans les menus et les paramètres, à la recherche d’un écran qui a peut-être été négligé ou de certaines différences de couleur de police, mais je n’arrive pas à trouver une pierre non retournée. C’est un joli départ par rapport aux déploiements en mode sombre des applications Google précédentes, où la première ou les deux premières itérations étaient incomplètes avec beaucoup de texte illisible.

Vous pouvez voir plus de captures d’écran des différents menus et écrans ci-dessous, et remarquer que même le contrôleur multimédia nouveau est thématique. La seule chose que je n’ai pas pu vérifier, ce sont les alertes Nest, car je n’ai ni caméras ni routeurs Nest.

Si vous souhaitez éteindre les lumières ou contrôler le thermostat sans vous brûler les yeux la nuit, vous avez besoin de la version 2.27.1.9 de Google Home. Il n’y a pas de paramètre explicite pour changer le thème, mais il suivra le mode système sur lequel vous avez configuré votre téléphone, ce qui devrait facilement fonctionner sur tous les appareils Android 10 et supérieurs, ainsi que sur certains téléphones exécutant Android 9.

La mise à jour est déjà en cours de déploiement sur le Play Store, mais si elle n’est pas disponible pour vous, vous pouvez récupérer le fichier depuis APK Mirror et le charger de côté.