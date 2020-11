Cette bonne nouvelle est attendue depuis longtemps et le changement est déjà en cours, même s’il faudra encore du temps pour atteindre la majorité des utilisateurs cibles. Nous parlons de Chiffrement de bout en bout dans l’application Google Messages, le plus populaire du genre pour les téléphones Android.

Remettant le sujet en perspective, Google Messages est l’application la plus populaire de sa catégorie, cela vaut la peine de le répéter, et ce n’est pas parce que Google l’intègre en toute impunité dans chaque appareil Android qui sort sur le marché. Contrairement à ce que fait le géant de l’Internet avec plusieurs de ses principales applications et services, Google Messages est l’application de messagerie la plus téléchargée sur le Play Store car les utilisateurs ont décidé de le faire.

Il y a quelques mois, Google Messages dépassait le milliard de téléchargements, ce qui est dit bientôt. Comment pourrait-il en être autrement, la société l’a placée en tête de la liste des résultats du Play Store, qu’il faut également prendre en compte; mais une chose n’enlève rien à l’autre, c’est qu’être sur Android, utiliser une application Google pour gérer les messages ne semble pas non plus fou.

Car Google Messages, dans le cas où il serait nécessaire de le préciser, c’est exactement ce qu’il est: c’est une application de messagerie, spécialement conçue pour gérer les SMS mobiles. Mais, bien sûr, les SMS (également MMS) sont dans le marasme, entre autres, en raison de le manque de sécurité et d’intimité qu’ils présentent. D’autre part, les deux protocoles sont une norme que les applications fermées comme WhatsApp ne peuvent pas fournir, quelle que soit leur popularité.

Ainsi, le (SMS Short Messaging Service) et le MMS (Multimedia Messaging Service) succéderont au RCS (Rich Communication Service), un nouveau standard créé précisément pour remédier aux lacunes du premier. Un nouveau standard qui est déjà opérationnel dans différentes applications, mais qui a encore besoin d’une ébullition pour atteindre Google Messages.

Cependant, le saut se rapproche de plus en plus et l’entreprise est sur le point de lancer le Google Messages bêta avec chiffrement de bout en bout, qui sera activé automatiquement si les deux utilisateurs ont activé les fonctionnalités RCS sur leurs téléphones. Une fois la période d’essai considérée comme terminée, la fonctionnalité sera étendue progressivement tout au long de 2021.