Ils disent que les gens qui parlent comprennent, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas parler, et nous ne maîtrisons pas tous la langue des signes. Mais c’est fini. En pensant à toutes les personnes qui souffrent d’une sorte de handicap sensoriel, comme le handicap tactile, la mobilité ou les difficultés à s’exprimer verbalement, Google a créé «Regardez pour parler», la app inclusif qui écrit avec juste déplacez votre regard sur le clavierHey Lecteur d’écran afin que leurs idées soient entendues à haute voix afin qu’ils puissent interagir avec d’autres personnes.

Cette technologie d’assistance est similaire à celle utilisée par l’acteur Christopher Reeve ou le physicien Stephen Hawking, mais pas aussi avancé. Cependant, cette nouvelle application ne demande rien, étant accessible, simple d’utilisation et totalement gratuit, faisant partie du projet «Experiments with Google», en concurrence avec des applications de communication alternatives telles que «Irisbond» et «Tallk» de Samsung.

Comment ça marche?

Cependant, «Look to Speak» promet d’être le plus complet à ce n’est pas nécessaire de plus d’outils ou d’autres accessoires supplémentaires que l’écran du smartphone ou de l’ordinateur. De plus, il est très facile à utiliser, il suffit de télécharger l’application et de commencer à communiquer avec les autres. Sur l’écran principal, les utilisateurs trouveront un menu principal, qui ne leur demandera que de regarder vers la gauche, où ils pourront sélectionner desemas de conversation, tandis que sur le côté droit, vous trouverez certains des phrases les plus utilisées. À défaut, les utilisateurs peuvent également déplacer leur regard sur le clavier de l’application pour saisir ce qu’ils pensent avec leurs yeux pendant que le lecteur d’écran commence à lire. fonctionner en automatique dès que la première phrase est terminée.

Nouvelles possibilités

Richard Cave, développeur de l’application et également orthophoniste au cours de la dernière décennie, souligne sur le site officiel de Google que “ Look to Speak ” s’inspire du technologies d’assistance qui détectent les mouvements oculaires, dans le but de les rendre accessibles à tous, afin que chacun dans le monde puisseNous pouvons exprimer.

«Alors que les appareils mobiles deviennent de plus en plus omniprésents et puissants, avec des technologies comme apprentissage automatique intégré à eux, j’ai réfléchi aux façons dont les téléphones peuvent fonctionner avec les technologies d’assistance. Ensemble, ces outils peuvent ouvrir de nouvelles possibilités, eten particulier pour les gens du monde entier, qui pourraient maintenant avoir accès à cette technologie pour la première fois»Dit Cave.

Idéalement, l’application peut être utilisée comme un outil de communication pour les personnes silencieux, avec tétraplégie, désactivée physique ou moteur, ainsi que pour tous ceux qui ont difficultés à parler même les plus faibles peuvent l’utiliser, l’important est qu’ils fassent connaître leurs idées, leurs pensées et même leurs besoins.

La meilleure chose à faire est que l’équipe Google a commencé à développer l’application au cours des premiers mois de 2020, mais grâce à la pandémie, les technologues ont pu se concentrer sur sa finition. De telle manière que ‘Look to Speak’, Il est maintenant disponible en téléchargement dans les systèmes d’exploitation Android, à partir de la version 9. Alors préparez-vous, nous voulons vous entendre.

